 

В Украине зафиксировано рекордное число госпитализаций пациентов с COVID-19

19.09.2020, 12:35, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 669 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 19 сентября заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале Кабинета Министров Украины.

Он подчеркнул, что это максимальное количество госпитализаций за сутки с начала эпидемии.

“В целом на сегодняшний день в больницах с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19 находится более 13 тыс. граждан. Хочу отметить, что, например, на 1 сентября количество [госпитализированных пациентов] составляло 10,9 тыс.”, – сообщил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 19 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,4 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 950 тыс. человек, выздоровело 20,5 млн.

В Украине подтверждено 172 712 случаев COVID-19, более 3,2 тыс. из них – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 3516 пациентов, 76 754 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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