ФИФА упростила футболистам смену национальной сборной – СМИ

19.09.2020, 12:35, Новости дня

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) упростил правило, касающееся процедуры изменения футбольного гражданства. Об этом 18 сентября сообщил журналист BBC Пирс Эдвардс в Twitter.

“Конгресс ФИФА одобряет изменение правил отбора, согласно которому игроки, сыгравшие один официальный матч за сборную одной страны, могут перейти в другую (если матч не проводился в крупном чемпионате, таком как чемпионат мира)”, – написал он.

BREAKING @FIFAcom Congress approves change of eligibility rules, meaning players who have played one official match for one country can switch to another (as long as match did not come in major championship, such as WC)

Good news for many out there, esp Munir El Haddadi. pic.twitter.com/2msnzBZgMc

— Piers Edwards (@piers_e) September 18, 2020

Как пример, журналист привел ситуацию с футболистом Муниром Эль-Хаддади, которому Спортивный арбитражный суд в 2017 году запретил переход в сборную Марокко из сборной Испании.

Решение объяснялось тем, что он в 2014 году провел официальный матч за испанскую сборную. По правилам ФИФА, из-за этого игрок не мог поменять национальную команду в течение 10 лет, пишет tribuna.com.