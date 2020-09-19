Зеленский подписал закон об отмене обязательной подачи справки о несудимости для кандидатов на местные выборы
19.09.2020, 12:35, Новости дня
В Украине отменили обязательную подачу справки о наличии или отсутствии судимости при регистрации кандидатом на местные выборы. 15 сентября закон №884-IX подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно изменениям, девятый пункт части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины, который содержит требование о предоставлении справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах, изъят.
Кандидаты на местных выборах будут указывать наличие либо отсутствие судимости только в автобиографии.
Инициаторами соответствующего законопроекта выступили народные депутаты Украины от фракции “Голос” Роман Лозинский и Володимир Цабаль.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
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