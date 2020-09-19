Зеленский подписал закон об отмене обязательной подачи справки о несудимости для кандидатов на местные выборы

19.09.2020, 12:35, Новости дня

В Украине отменили обязательную подачу справки о наличии или отсутствии судимости при регистрации кандидатом на местные выборы. 15 сентября закон №884-IX подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно изменениям, девятый пункт части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины, который содержит требование о предоставлении справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах, изъят.

Кандидаты на местных выборах будут указывать наличие либо отсутствие судимости только в автобиографии.

Инициаторами соответствующего законопроекта выступили народные депутаты Украины от фракции “Голос” Роман Лозинский и Володимир Цабаль.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.