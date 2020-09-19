 

“Голос” представил первую десятку списка на выборы в Киевсовет

19.09.2020, 12:35, Новости дня

Киевская организация партии “Голос” на собрании в субботу, 19 сентября, утвердила первую десятку кандидатов в депутаты Киевского городского совета, сообщает агентство “Укринформ”.

Список возглавил бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов. Вторым номером утверждена президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош. В первую пятерку также вошли специалист по ЖКХ и энергетике Константин Богатов, волонтер, доброволец Алина Михайлова, руководитель киевского избирательного штаба “Голоса”, предприниматель Григорий Маленко.

Во второй пятерке списка финансист, глава инвестиционной компании “Универ” Тарас Козак, бывший замминистра здравоохранения Александр Линчевский, контрразведчик Василий Попатенко, правозащитница Ольга Гвоздик и координатор “Голоса” в Подольском районе столицы Дарья Васильченко.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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