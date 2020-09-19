 

Мнение: Талибан – крутой, умный и сообразительный

19.09.2020, 12:34, Разное

29 февраля «Талибан» подписал мирное соглашение с США. Начало мирных переговоров на прошлой неделе в Дохе между переговорными группами Исламской Республики Афганистан и «Талибан» является частью соглашения, подписанного группировкой боевиков с США.
«Мы очень хорошо общаемся с Талибаном», – сказал Трамп на пресс-конференции в соответствии с заявлением Белого дома. «Они очень крутые, они очень умные, они очень сообразительные. Но, знаете, прошло 19 лет, и даже они устали бороться, честно говоря ».

Трамп также указал на мирные переговоры с талибами и сказал: «Как вы, наверное, слышали, у нас очень хорошие переговоры с талибами».
Он подчеркнул, что в ближайшем будущем численность американских войск в Афганистане будет менее 4 тысяч. «И поэтому мы уйдем оттуда, зная, что определенные вещи должны произойти – определенные вещи должны быть выполнены. Но 19 лет – это долгий срок, на расстоянии 8000 миль. Девятнадцать лет – большой срок», – добавил Трамп.

Это произошло в связи с тем, что бывший советник по национальной безопасности США Макмастер заявил, что президент Трамп сотрудничал с талибами в преддверии мирных переговоров в этом месяце в Дохе, но настаивал на продолжении поддержки Вашингтоном афганскому правительству.
Он высказал замечания в интервью о своей новой книге о 53-м сезоне «Премьера 60 минут» и был процитирован в репортаже CBS News в пятницу.
Макмастер сказал, что вывод войск из Афганистана и партнерство с Талибаном сделали Соединенные Штаты менее безопасными.

https://tolonews.com/afghanistan-166426 – цинк

Забавно наблюдать, когда США рекламируют действующую террористическую группировку как отличных парней.

PS. За последние сутки Талибан убил нескольких афганских полицейских и захватил несколько опорных пунктов. Они очень сообразительные.
Стоит отметить, что с начала переговоров в Катарской Дохе, в ходе боевых действий в Афганистане погибло уже более 90 человек.


Зоны контроля в Афганистане на сентябрь 2020.
Зеленые – Талибан.
Красные – правительство, США и НАТО,
Желтые – районы, с оспариваемым контролем.

Наглядно видно, почему с Талибаном вынуждены вести переговоры.

PS. На заглавной фотографии "крутые и сообразительные люди" из тренировочного лагеря Талибана.

Источник: Colonel Cassad



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