Мнение: Талибан – крутой, умный и сообразительный

19.09.2020, 12:34, Разное

29 февраля «Талибан» подписал мирное соглашение с США. Начало мирных переговоров на прошлой неделе в Дохе между переговорными группами Исламской Республики Афганистан и «Талибан» является частью соглашения, подписанного группировкой боевиков с США.

«Мы очень хорошо общаемся с Талибаном», – сказал Трамп на пресс-конференции в соответствии с заявлением Белого дома. «Они очень крутые, они очень умные, они очень сообразительные. Но, знаете, прошло 19 лет, и даже они устали бороться, честно говоря ».

Трамп также указал на мирные переговоры с талибами и сказал: «Как вы, наверное, слышали, у нас очень хорошие переговоры с талибами».

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем численность американских войск в Афганистане будет менее 4 тысяч. «И поэтому мы уйдем оттуда, зная, что определенные вещи должны произойти – определенные вещи должны быть выполнены. Но 19 лет – это долгий срок, на расстоянии 8000 миль. Девятнадцать лет – большой срок», – добавил Трамп.

Это произошло в связи с тем, что бывший советник по национальной безопасности США Макмастер заявил, что президент Трамп сотрудничал с талибами в преддверии мирных переговоров в этом месяце в Дохе, но настаивал на продолжении поддержки Вашингтоном афганскому правительству.

Он высказал замечания в интервью о своей новой книге о 53-м сезоне «Премьера 60 минут» и был процитирован в репортаже CBS News в пятницу.

Макмастер сказал, что вывод войск из Афганистана и партнерство с Талибаном сделали Соединенные Штаты менее безопасными.

https://tolonews.com/afghanistan-166426 – цинк

Забавно наблюдать, когда США рекламируют действующую террористическую группировку как отличных парней.

PS. За последние сутки Талибан убил нескольких афганских полицейских и захватил несколько опорных пунктов. Они очень сообразительные.

Стоит отметить, что с начала переговоров в Катарской Дохе, в ходе боевых действий в Афганистане погибло уже более 90 человек.



Зоны контроля в Афганистане на сентябрь 2020.

Зеленые – Талибан.

Красные – правительство, США и НАТО,

Желтые – районы, с оспариваемым контролем.

Наглядно видно, почему с Талибаном вынуждены вести переговоры.

PS. На заглавной фотографии "крутые и сообразительные люди" из тренировочного лагеря Талибана.