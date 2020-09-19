Пекин «отметил» визит американского дипломата на Тайвань военными учениями

19.09.2020, 12:25, Новости дня

Впервые за последние 40 лет на Тайвань прибыл столь высокопоставленный американский дипломат, как заместитель госсекретаря США Кит Крак. Как пишет South China Morning Post, в то же время Китай объявил о проведении учений неподалёку от острова — «в ответ на текущую ситуацию по ту сторону Тайваньского пролива» и «для защиты национального суверенитета и территориальной целостности».



Reuters

В пятницу 18 сентября Китай начал военные учения в районе Тайваньского пролива, пишет South China Morning Post. Как отмечает издание, это должно послужить «предупреждением» США, поскольку в это же время на остров прибыл высокопоставленный американский дипломат.

Как заявил на пресс-конференции представитель Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян, начиная с пятницы командование Восточного округа Народно-освободительной армии (НОАК) проводит боевые учения в районе пролива. «Это законная и необходимая мера, реализуемая в ответ на текущую ситуацию по ту сторону Тайваньского пролива для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — приводит газета слова представителя китайского оборонного ведомства.

В пятницу состоится встреча между заместителем госсекретаря США Китом Краком и главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. South China Morning Post обращает внимание, что Крак — наиболее высокопоставленный из всех американских дипломатов, приезжавших на остров в течение последних 40 с лишним лет.

«В последнее время США и Демократическая прогрессивная партия (ДПП) активно укрепляют свои отношения, что нередко провоцирует различные инциденты. Какой бы ни была цель, противостоять Китаю или усилить позиции ДПП, всё это — стремление выдать желаемое за действительное и ведёт к тупику», — прокомментировал Жэнь. Представитель Минобороны заверил, что у НОАК есть «твёрдое стремление, полная готовность и достаточный потенциал, чтобы пресечь любое внешнее вмешательство и сепаратистские действия в поддержку «независимости Тайваня».

По данным издания, в день, когда Крак приехал на остров, два военных самолёта НОАК вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня, демонстрируя серьёзный настрой Пекина.

Представитель командования Восточного округа китайской армии Чжан Чуньхуэй рассказал, что новые военные учения направлены на проверку боевых способностей войск различных видов. Чжан тоже утверждает, что манёвры — «необходимая мера», которая поможет «защитить национальное единство и территориальную целостность». Командование уверено, что одержит верх «над всеми силами, которые в какой бы то ни было форме замышляют или реализуют сепаратистскую деятельность».

Как полагает главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь, целью текущих учений станет подавление «сговора» между США и Тайванем. «То, что такая масштабная операция может быть мобилизована в столь сжатые сроки, ясно показывает, что это не простые учения, а скорее действия в рамках реального боя в ответ на сложившуюся ситуацию», — уверен журналист.

По мнению эксперта по отношениям с Тайванем Чжу Сунлина, учения стали реакцией на сближение Вашингтона и Тайбэя на фоне усилившейся напряжённости в отношениях между США и КНР.