Трамп пытается заставить Россию пойти на уступки по СНВ-III для новой победы перед выборами

19.09.2020, 12:25, Новости дня

Спецпредставитель президента США по переговорам о контроле над вооружениями Маршалл Биллингсли пригрозил РФ ужесточением требований, если страна не согласится на предложенные ей условия для продления СНВ-III, передаёт CNN. Как отмечает телеканал, таким образом президент США Дональд Трамп пытается закрепить крупные внешнеполитические победы в преддверии ноябрьских выборов.

Администрация президента США Дональда Трампа грозится ужесточить условия продления СНВ-III, если РФ не возьмёт на себя обязательство выполнить американские требования, в том числе согласиться на более жёсткие меры проверки, до президентских выборов в Соединённых Штатах, пишет CNN.

В Белом доме убеждены в том, что Кремль «отчаянно» стремится к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и будет готов пойти для этого на уступки. И хотя Вашингтон уже предложил Москве новые условия, там могут «потребовать гораздо больше», предупредил спецпредставитель президента США по переговорам о контроле над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Что касается дальнейшего сотрудничества, то мы предложили — как нам видится — русским сделать выбор. Но после ноября они могут обнаружить, что цена вопроса может вырасти», — заявил Биллингсли.

Как отмечает CNN, после месяцев переговоров о судьбе СНВ-III в Москве заявили о готовности продлить договор на пять лет, в то время как администрация Трампа утверждает, что согласится на это только в том случае, если РФ возьмёт на себя дополнительные обязательства.

Тем не менее на сайте телеканала отмечается, что, несмотря на давление со стороны Вашингтона, в Москве понимают, что окончательный результат будет полностью зависеть от того, кто победит на выборах в ноябре.

Так, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ранее заявил, что подпишет соглашение о продлении срока действия СНВ-III, если придёт к власти в стране. Так как срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года, у администрации Байдена после его инаугурации будет около двух недель, чтобы продлить соглашение между Россией и США.

При этом ряд американских экспертов сомневается в том, что РФ уступит требованиям администрации Трампа, полагая, что Белый дом ведёт рискованную игру с договором, «который доказал свою эффективность, соблюдается обеими сторонами и имеет важное значение для национальной безопасности США и России».

«Было бы нелогично РФ отвечать на это предложение до 3 ноября. Они видят опросы. Почему они должны соглашаться на что-то прямо сейчас, если Трамп может покинуть пост президента, и они думают, что знают, что администрация Байдена согласится на продление и продолжит переговоры», — заявил глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

CNN напоминает, что летом этого года Соединённые Штаты выдвинули три требования для продления СНВ-III. Так, Вашингтон может согласиться на продление договора, если в соглашении будет предусмотрен строгий механизм верификации, если оно будет распространяться на все ядерные боеголовки и если к нему присоединится Китай.

На вопрос о том, какие рычаги РФ могут быть использованы для оказания давления на Китай, Биллингсли ответил лишь в общих чертах.

«Это Владимир Путин. У него есть все виды рычагов воздействия. Если бы они действительно хотели помочь, они могли бы», — подчеркнул спецпредставитель, добавив, что до сих пор не видел никаких усилий Москвы в этом вопросе.

Биллингсли уверен, что вопрос об ужесточении мер верификации также можно решить до ноябрьских выборов, так как «это лишь вопрос политической воли».

Тем не менее эксперты недоумевают, к чему администрация Трампа выдвигает подобное требование, учитывая, что Россию не обвиняют в нарушении положений договора, и полагая, что сторонам не удастся прийти к соглашению.

Как отмечает CNN, Трамп таким образом пытается закрепить крупные внешнеполитические победы в преддверии выборов. Впрочем, сам Биллингсли утверждает, что использовал время проведения выборов, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров уже сейчас, уверяя, что Трамп не требует прогресса до ноября.

«Он знает, как вести переговоры о сделках, которые ни один другой президент не смог согласовать за последние 20—30 лет», — заявил спецпредставитель президента.