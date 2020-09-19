 

Forbes назвал самых богатых супругов российских чиновников

19.09.2020, 12:08, Новости дня

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых жен и мужей российских госслужащих.

Согласно материалам издания, первое место занимает супруга депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка. Доход семьи составляет 5,48 млрд рублей, из которых на супругу приходится 3,12 млрд рублей. В декларации не указаны источники ее дохода, передает Forbes.

На втором месте Екатерина Игнатова ­– жена гендиректора компании «Ростех» Сергея Чемезова. Доход семьи оценен почти в два млрд рублей, из которых 1,49 млрд – доля супруги. Сообщается, что Игнатова является миноритарным акционером банка МФК.

На третьем месте жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз, возглавляющая крестьянское фермерское хозяйство «Богомаз». Она также является бенефициаром компаний «Картофельный альянс» и «Меленский картофель». Ее доход составляет 1,38 млрд рублей.

Всего в рейтинге значится 20 персон, среди которых жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова – Татьяна Навка, и Тина Канделаки – жена директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровко.

Ранее газета ВЗГЛЯД публиковала рейтинги популярных смартфонов, а также крупнейших частных компаний России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Euronews – «самое серьёзное испытание в жизни» — Берлускони поблагодарил врачей, лечивших его от коронавируса

10.08 / СК обвинил троих полицейских в вымогательстве за подброшенные наркотики

09.07 / Москва опровергла домыслы о «причастности» руководства Чечни к убийству в Австрии

24.08 / В NASA изобрели новое колесо

08.08 / Эксперт: Протестующие в Хабаровске выходят не ради Фургала

26.08 / Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ им. Плеханова

15.07 / Помпео объявил о расширении антироссийских санкций США на “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”

25.08 / США обеспокоены предварительными выводами немецких медиков об отравлении Навального

15.08 / Мишустин поддержал создание научного центра на Камчатке

31.08 / «Только силой» — Трамп назвал «единственный способ» покончить с беспорядками в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска