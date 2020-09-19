Forbes назвал самых богатых супругов российских чиновников

19.09.2020, 12:08, Новости дня

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых жен и мужей российских госслужащих.

Согласно материалам издания, первое место занимает супруга депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка. Доход семьи составляет 5,48 млрд рублей, из которых на супругу приходится 3,12 млрд рублей. В декларации не указаны источники ее дохода, передает Forbes.

На втором месте Екатерина Игнатова ­– жена гендиректора компании «Ростех» Сергея Чемезова. Доход семьи оценен почти в два млрд рублей, из которых 1,49 млрд – доля супруги. Сообщается, что Игнатова является миноритарным акционером банка МФК.

На третьем месте жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз, возглавляющая крестьянское фермерское хозяйство «Богомаз». Она также является бенефициаром компаний «Картофельный альянс» и «Меленский картофель». Ее доход составляет 1,38 млрд рублей.

Всего в рейтинге значится 20 персон, среди которых жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова – Татьяна Навка, и Тина Канделаки – жена директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровко.

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