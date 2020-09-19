Адвокаты рассказали о судьбе Пашаева после лишения статуса

19.09.2020, 12:08, Новости дня

Юристы рассказали о дальнейшей судьбе Эльмана Пашаева, которого накануне лишили на год статуса адвоката после высказываний о деле актера Михаила Ефремова.

Адвокат Андрей Некрасов заявил, что решение по Пашаеву может повлиять на приговор Михаила Ефремова. Он пояснил, что первый принцип обжалования приговора при смене защитника – это «валить на предыдущего адвоката», передает «360».

Такой метод Некрасов назвал классическим. Кроме того, юрист напомнил о возможности восстановления статуса адвоката, а решение палаты можно оспорить в суде.

При этом, как отметил Некрасов, Пашаеву нельзя заниматься уголовными делами: «Он может работать в гражданском процессе, в арбитражном процессе – (…) огромный пласт юридических услуг он может оказывать».

Адвокат Тимур Маршани также напомнил, что Пашаев может давать консультации и представлять интересы в суде как представитель по доверенности, а также выполнять функции юриста без представления интересов клиента в уголовном судопроизводстве.

Маршани напомнил, что Пашаева восстановят в рядах адвокатуры через год.

Напомним, Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.