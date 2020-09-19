Компания Microsoft запатентовала смартфон-книжку с гибким дисплеем

19.09.2020, 11:53, Разное

Модный тренд производства гибких устройств подхватила американская компания Microsoft. IT-гигант запатентовал смартфон-книжку, оснащенный гибким дисплеем.

Как сообщают источники, соответствующая документация появилась на интернет-ресурсе USPTO (Управления США по патентам и торговым маркам). Как видно из изображений, речь идет о наличии шарнирного крепления (hinged device) в устройстве. Благодаря ему корпус смартфона складывается в форме книжки. При этом в разложенном виде у аппарата образуется большой экран. Для защиты от любого рода повреждений во время повседневной эксплуатации устройства, конструкция гибкого гаджета складывается внутрь.

Также смартфон оснащен различными датчиками и камерами, вынесенными производителем в зону над экраном. Внизу на корпусе расположен разъем USB Type-C, а на одной из боковых граней предусмотрены физические кнопки для управления девайсом. Эксперты предполагают, что дисплей в первом гибком смартфоне от Microsoft сделан по технологии OLED, с применением органических светодиодов. Также патентная документация описывает в устройстве особую «мостовую» структуру, соединенную с шарнирами.

Вероятно, считают техноблогеры, аппарат в случае выхода на рынок оснастят также вспомогательным дисплеем и многомодульным блоком основной камеры. Кроме того, целью создания такого гаджета называется использование его не только в качестве смартфона, но и вместо полноценного планшетного компьютера ультракомпактных размеров. При этом данных о планах запуска смартфона в серийное производство пока нет.