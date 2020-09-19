Добровольно или под угрозой увольнения: Китайцы сметают с прилавков все смартфоны Huawei, цены растут каждый час

19.09.2020, 11:53, Разное

В Китае наблюдается ажиотаж со скупкой смартфонов компании Huawei, их сметают с прилавков, а цены на девайсы растут каждый час. При этом ряд СМИ сообщают, что покупают аппараты отечественной корпорации не только добровольно, но и под угрозой увольнения.

После введения Соединенными Штатами санкций против китайского техногиганта Huawei вопрос дальнейшей судьбы компании стал наиболее остро. Вслед за запретом использования ряда продуктов от американских фирм, от сотрудничества с компанией отказались и производители комплектующих из других стран. Вследствие этого Huawei оказалась под угрозой прекращения выпуска смартфонов.

Такая ситуация привела к тому, что, по подсчетам экспертов, на складах компании осталось деталей максимум на полгода. Далее Huawei придется или закрывать производство, или полностью переходить на аналоги от других компаний. Сейчас же в Поднебесной аппараты корпорации просто сметают с полок магазинов. Несмотря на риски, китайцы покупают большое количество «умных телефонов» от отечественного производителя, при этом цены на аппараты растут каждый час. Рост стоимости отдельных моделей достиг 40%, причем такая тенденция прослеживается не только в случае с новинками, но и со старыми моделями, бывшими в употреблении.

Как сообщают источники, причиной такого явления стал не только патриотизм и желание помочь национальному производителю. Так, не все покупают смартфоны от Huawei добровольно, некоторых попросту заставляют это делать. В Сети можно найти множество сообщений о том, что в китайских компаниях покупать отечественные устройства принуждают, а за использование iPhone даже увольняют. Стоит отметить, что на национальном рынке устройства корпорации и так продавались с наибольшим успехом. Однако высокими были в Китае и рейтинги продукции Apple.