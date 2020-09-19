 

Познер назвал единственную причину, почему Запад вводит санкции против России

19.09.2020, 11:48, Новости дня

Телеведущий, журналист Владимир Познер сказал, почему страны Запада вводят санкции против России, для которых «годятся любые поводы».

Познеру на его сайте задали вопрос о том, что он думает о принятой Европарламентом резолюции о санкциях из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Могу сказать только следующее: с того самого времени, как российское руководство в лице Владимира Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у РФ есть свои национальные и геополитические интересы, что РФ не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку – а это было сказано в Мюнхене в 2007 году – с тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС, «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», – ответил журналист, отметив, что «для этого годятся любые поводы».

Напомним, Европарламент принял резолюцию в связи с ситуацией вокруг Навального, в которой предложил институтам ЕС принять «стратегию демократизации» РФ и требовать отмены поправок к российской Конституции.

Отметим, что ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», главный токсиколог Омской области Александр Сабаев и омские медики, лечившие блогера, не согласились с заявлениями о том, что блогера якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «дело Навального» свело с ума Европарламент.



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