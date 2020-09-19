 

Стрельба произошла в охваченном протестами американском Рочестере, есть жертвы

19.09.2020, 11:48, Новости дня

При стрельбе в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк, США), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали, сообщил глава местной полиции Марк Симмонс.

Симмонс сообщил, что «у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 13 WHAM.

На месте стрельбы находятся полицейские, несколько улиц перекрыты.

Накануне в Рочестере проходила очередная акция сторонников движения Black Lives Matter. Протесты начались после того, как стало известно о гибели афроамериканца Дэниела Пруда, который умер от удушья, когда сотрудники местной полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.

При этом инцидент произошел еще в марте, однако о нем стало известно лишь через полгода.

Сообщалось, что у Пруда были проблемы с психикой, в день инцидента он выбежал голым на улицу, говоря, что у него коронавирус. Предположительно, мужчине надели на голову мешок, чтобы он не плевался.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в системный характер проблемы жестокости американской полиции. При этом до этого генпрокурор США Уильям Барр обвинил американских полицейских в предубежденном отношении к чернокожим.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах.



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