Стрельба произошла в охваченном протестами американском Рочестере, есть жертвы
19.09.2020, 11:48, Новости дня
При стрельбе в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк, США), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали, сообщил глава местной полиции Марк Симмонс.
Симмонс сообщил, что «у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 13 WHAM.
На месте стрельбы находятся полицейские, несколько улиц перекрыты.
Накануне в Рочестере проходила очередная акция сторонников движения Black Lives Matter. Протесты начались после того, как стало известно о гибели афроамериканца Дэниела Пруда, который умер от удушья, когда сотрудники местной полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.
При этом инцидент произошел еще в марте, однако о нем стало известно лишь через полгода.
Сообщалось, что у Пруда были проблемы с психикой, в день инцидента он выбежал голым на улицу, говоря, что у него коронавирус. Предположительно, мужчине надели на голову мешок, чтобы он не плевался.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в системный характер проблемы жестокости американской полиции. При этом до этого генпрокурор США Уильям Барр обвинил американских полицейских в предубежденном отношении к чернокожим.
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