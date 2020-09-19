 

Россиянин отсудил 2 млн рублей за бракованную модель Kia Optima

19.09.2020, 11:45, Новости дня

Южнокорейская компания Kia вынуждена оплатить компенсацию жителю Москвы за проданный бракованный экземпляр Optima.

Покупка транспортного средства состоялась в 2016 году, однако за этот период времени неоднократно возникали многочисленные проблемы в эксплуатации. На протяжении двух лет активной езды порядка 3 месяцев пришлось потратить на нахождение в сервисном центре. Изначально проблемы заключались в неисправном моторе, однако производитель отказался возвращать деньги.

Вместе с тем владелец Optima подал иск в суд, указав все детали произошедшего, также указав требование доплатить помимо стоимости автомобиля порядка 200 тысяч рублей. Таким образом, южнокорейский бренд обязан выплатить 2,06 млн рублей.



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