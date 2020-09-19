Кроссоверы Audi SQ8 получают бензиновые двигатели для рынка Европы

19.09.2020, 11:45, Новости дня

Немецкий автогигант Audi анонсировал обновление популярных кроссоверов SQ8 и SQ7.

В частности, текущие дизельные модификации не отличаются достаточным спросом, а потому в автомобилях применят усовершенствованные 4-литровые агрегаты. Известно, что подобные силовые установки уже активно применяются в моделях RS6, RS7 и RS Q8. Приобрести новую модель на рынке США станет возможным по цене от 90 тысяч долларов.

В данной модификации применили пневматическую подвеску, улучшенное рулевое управление, а также ряд других опций. Кроме того, предельная скорость установлена на уровне 250 км в час. Модель получила возможность разгона до 100 км в час за 4,1 секунды, тогда как ранее кроссовер выдавал более упрощенные характеристики.