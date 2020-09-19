 

Иоланда Хадид поделилась снимками беременной Джиджи: “В ожидании рождения ангела”

19.09.2020, 11:40, Разное

Эпопея вокруг того, родила ли Джиджи Хадид, продолжается. На этот раз в дело вступила мать 25-летней модели, 56-летняя Иоланда Хадид, которая опубликовала снимки беременной дочери, намекая, что та находится на финишной прямой.

Терпеливо ждет рождения своего ангела,

– подписала Иоланда фото, на котором Джиджи сидит в кресле во дворе дома. На втором снимке запечатлен момент, когда Иоланда, Белла и Джиджи нежно трогают ее живот.

Иоланда и Джиджи ХадидК слову о Белле: она была первой, кто спровоцировал слухи о том, что Джиджи уже стала мамой. Она написала загадочный пост, где намекнула, что ее сестра родила:

Две булочки в духовке – только у меня от бургера, а у Джиджи – от Зейна. Так сильно вас люблю! Не могу перестать плакать, – написала Белла, сопроводив свои слова смайлами в виде звездочек и ангелочка.

После этого отец семейства, Мохамед Хадид, поприветствовал свою внучку и посвятил ей письмо, опубликовав его в соцсетях:

Здравствуй, моя маленькая внучка. Это я, и я невероятно счастлив. Желаю тебе солнца и луны. Желаю тебе счастливой жизни. Знай, что дедушка рядом всегда, я сделаю все для тебя, моя дорогая.

Правда, после этого Мохамед удалил пост, успев ответить на один только комментарий. Один из фолловеров спросил, родила ли Джиджи, на что Хадид сказал – “еще нет”, после чего убрал письмо со своей страницы.

Джиджи Хадид с родителямиДжиджи и Белла

В мае этого года TMZ сообщили, что Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка. Затем новость подтвердила мама модели Иоланда Хадид, после чего на связь с прессой вышла и сама Джиджи – о своей беременности она впервые рассказала в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. О романе Джиджи и Зейна заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. 

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн  и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Зейн Малик и Джиджи Хадид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Дату презентации iPhone 12 Apple объявит на этой неделе

07.08 / У Пухляша из Little Big появился мальчик-секретарь

15.07 / Мнение: А у вас доллар по 80! Демократия в России снова в опасносте!

15.09 / В России могут появиться еще 26 вакцин от коронавируса

03.08 / Буги-вуги и рок-н-ролл: развлечения во время оттепели

28.07 / Личное: Попсята

15.09 / Мнение: “Поддержим наши войска”

16.07 / Лукашенко вызвали на бой: Без понтов и уголовщины

08.09 / Мнение: Плохой Нью-Йорк

18.08 / Мнение: Испанский фальсификатор: преступник, которого не поймали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска