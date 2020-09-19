Иоланда Хадид поделилась снимками беременной Джиджи: “В ожидании рождения ангела”

19.09.2020, 11:40, Разное

Эпопея вокруг того, родила ли Джиджи Хадид, продолжается. На этот раз в дело вступила мать 25-летней модели, 56-летняя Иоланда Хадид, которая опубликовала снимки беременной дочери, намекая, что та находится на финишной прямой.

Терпеливо ждет рождения своего ангела,

– подписала Иоланда фото, на котором Джиджи сидит в кресле во дворе дома. На втором снимке запечатлен момент, когда Иоланда, Белла и Джиджи нежно трогают ее живот.

Иоланда и Джиджи ХадидК слову о Белле: она была первой, кто спровоцировал слухи о том, что Джиджи уже стала мамой. Она написала загадочный пост, где намекнула, что ее сестра родила:

Две булочки в духовке – только у меня от бургера, а у Джиджи – от Зейна. Так сильно вас люблю! Не могу перестать плакать, – написала Белла, сопроводив свои слова смайлами в виде звездочек и ангелочка.

После этого отец семейства, Мохамед Хадид, поприветствовал свою внучку и посвятил ей письмо, опубликовав его в соцсетях:

Здравствуй, моя маленькая внучка. Это я, и я невероятно счастлив. Желаю тебе солнца и луны. Желаю тебе счастливой жизни. Знай, что дедушка рядом всегда, я сделаю все для тебя, моя дорогая.

Правда, после этого Мохамед удалил пост, успев ответить на один только комментарий. Один из фолловеров спросил, родила ли Джиджи, на что Хадид сказал – “еще нет”, после чего убрал письмо со своей страницы.

Джиджи Хадид с родителями Джиджи и Белла

В мае этого года TMZ сообщили, что Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка. Затем новость подтвердила мама модели Иоланда Хадид, после чего на связь с прессой вышла и сама Джиджи – о своей беременности она впервые рассказала в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. О романе Джиджи и Зейна заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях.

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Зейн Малик и Джиджи Хадид