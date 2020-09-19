Пашаев сравнил себя с Иисусом
19.09.2020, 11:08, Новости дня
Эльман Пашаев перед началом заседания совета Адвокатской палаты Северной Осетии по дисциплинарному делу в отношении него заявил, что готов к любому решению, и сравнил себя с распятым Иисусом.
«Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли», – передает «Пятый канал» слова Пашаева.
В пятницу состоялось рассмотрение дисциплинарного дела Пашаева, по итогам которого он был лишен статуса адвоката. Также стало известно, что Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката.
Минюст РФ намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева.
Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.
В июле сообщалось, что адвокаты Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия – Алания.
Пашаев 10 сентября сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.
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