В здание посольства США в РФ врезался Range Rover

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19.09.2020, 11:08, Новости дня

В ограждение здания посольства США в Москве (Спасо-Хаус) въехал автомобиль, водителя задержали, сообщили в американской дипмиссии.

«Примерно в 16.20 житель РФ на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве. Его задержали сотрудники посольства и передали официальным лицам. Посла (Джона) Салливана в то время не было дома, и никто не пострадал», – цитирует заявление посольства РИА «Новости».

По данным РЕН-ТВ, мужчина находился за рулем Range Rover, он был в состоянии алкогольного опьянения. Телеканал отмечает, что мужчина не справился с управлением, и случайно повредил ограждение посольства.

В начале сентября у посольства РФ в Берлине произошло задымление, в диппредставительстве сообщили, что это была «ложная тревога».



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