 

Минсельхоз России предложил вывести из-под санкций чешских улиток

19.09.2020, 11:08, Новости дня

В РФ предложили снять запрет на ввоз живых племенных улиток, в том числе виноградных, с соответствующей инициативой выступил Минсельхоз.

В проекте постановления предлагается не распространять запрет на ввоз рыбы, ракообразных и моллюсков из санкционных стран на «живых племенных сухопутных брюхоногих моллюсков», передает РИА «Новости».

Проект подготовлен в связи с необходимостью импорта племенной продукции из ЕС.

В отчете ведомства указывается, что на данный момент отсутствует возможность ввоза племенных сухопутных улиток (виноградной и серой) из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго.

«По оценкам специалистов-улитководов, лучший племенной материал улиток находится в Чешской Республике», – говорится в материалах проекта.



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