О визите НЛО в 1989 году

19.09.2020, 11:05, Разное

Записи выпусков новостей, которые в большом количестве сохранились в Гостелерадиофонде, мы считаем своего рода исторической летописью жизни огромной страны. Порой при оцифровке мы натыкаемся на самые неожиданные темы. К таким относится и сюжет, который в 1989-м году вызвал огромный резонанс.

Впервые по Центральному телевидению СССР была передана новость (именно новость, а не научно-популярная передача) о посещении Земли инопланетянами. Корреспондент Юрий Богатурия, как и положено истинному материалисту, подпустил в сюжет сарказма и иронии, однако факт освещения предполагаемого прилета НЛО в главной информационной программе страны “Время” для советской эпохи было событие столь же необычайное, как и тема репортажа.

В сюжете говорится о неопознанном летающем объекте в городе Харовске Вологодской области. Дети – свидетели события – довольно убедительно рассказывают о встрече с инопланетянами, демонстрируют свои рисунки. Далее следуют беседы корреспондента с жителями города и официальными лицами, конечно.

Свидетельство очевидца (орфография и пунктуация сохранены):

В ту ночь корабль наблюдали все деревни Верховажского района Вологодской области. Мне было 9 лет, увидел ночью за домом. Забежал в дом, всех позвал к окну и долго он висел над нашим огородом. А потом пулей улетел в небо, предварительно пустив в нас какой-то квадрат с неровными краями, который растворился по мере приближения. Мы все на пол попадали. Человек 10 в доме, на краю деревни. И взрослые и дети.

На утро вся трава в огороде, над местом где висел корабль вся примята была очень сильно и одинаково. Там очень глухие места. При этом шар был невероятно яркий, но не освещал ничего вокруг. Мы спали на чердаке, и перед сном меня отправили за дом за ведром для туалета. Я зашел за дом и остался с этим объектом один на один. Оцепенел от ужаса и страха, стоял в оцепенении несколько минут. Мама с тетей сказали что звали меня, но я не отзывался. А потом схватил ведро и дико крича рванул в дом с криками инопланетяне. Меня подняли на смех, тогда я выдернул розетку из телевизора, выключил свет, распахнул занавески, все и ахнули. А как все закончилось у меня истерика случилась.

Квадрат был золотистого цвета, края более плотные и по краям шли волны. По мере приближения к нам квадрат увеличивался в размере, при этом становился более прозрачным, волны также колыхались, он долетел до дома, коснувшись его растворился, мы попадали, а корабль за секунду удалился за горизонт.

Он был очень яркий, но при этом светится не ярче Луны. По идее при таком освещении все должно было быть залито светом и мы бы сидя в доме заметили бы его. Законами физики тут что либо объяснить не получится Все 10 человек в тот вечер сидели и смотрели передачу Аншлаг. Там еще номер был, про то, что “кролики это не только ценный мех”. Передача шла долго, до ночи, деревня глухая, ночь была без облачная, лунная и очень тихая. Свидетели 10 человек, осталось 9,бабушка ушла. И ещё 8 человек с соседней деревни (8 км). На утро разговоров было. Если бы специалистам было бы нужно – разобрались бы.

Публикация в журнале “Вокруг света”, 1 октября 1989 года:

24 апреля в 22 часа 45 минут многим жителям нашего города удалось наблюдать необычное явление. В том числе и нам с дочерью. Она увидела в окне яркий свет и сказала об этом мне. За окном полыхало пламя золотистого цвета, потом оно стало малиновым, от которого вдруг полетели искры наподобие цветов. Было красиво, светло и необычно. После этих цветов и появился в небе предмет серебристого цвета, за ним тянулся след, как от реактивного самолета, но длиной метров 20. Предмет этот летел на север и вдруг резко повернул в противоположную сторону. Когда он развернулся, мы увидели, что это четырехугольное тело метров 12 длиной. От него пошел светлый луч, и тут я увидела четырех человек — во всяком случае, похожих на людей, двое бежали по корпусу, а двое сидели. Но потом и они вскочили и побежали — высокие, одеты в темное, ноги длинные, рук не видела.

Я отскочила от окна к дверям. Но тут же снова подскочила к окну и увидела метрах в 20 от нашего дома над детским садом зависает этот самый предмет буквально в метре над крышей, и от него пошли два светлых луча. Я снова отскочила от окна, и сразу же опять к нему. Увидела уже нос этого предмета — круглый, внутри что-то вставлено металлическое, хорошо отшлифованное, но, может, и из камня сделано, весь был покрыт какими-то темными пятнами, а хвост предмета, как у рыбы. Я снова отбежала от окна, а когда подошла через секунду к нему, то увидела, что нос предмета над детским садом, корпус весь в луче, а хвост над крышей. На все это я смотрела несколько секунд совершенно спокойно, особенно меня привлекал нос странного предмета. Я подходила и к балкону, но открыть его почему-то не могла и занавеску отдернуть на окне тоже. Как взлетел предмет — не видела.

Моя дочь, когда появился малиновый свет, выбежала на улицу. Она-то и видела, что предмет полетел в сторону Вологды. Все это произошло в считанные секунды. А те, кто был в это время на реке, взирали на НЛО несколько минут. Ребятишки же, когда увидели в небе малиновое пламя, убежали домой.

Жарким утром двадцать девятого июня мы вместе с уфологом-энтузиастом, председателем семинара «Экология непознанного» при редакции нашего журнала Александром Кузовкиным, сошли на древнюю харовскую землю. Именно здесь более месяца назад люди наблюдали загадочные явления в атмосфере, описанные в сообщении Т. В. Головацкой. Как нам было известно, сфотографировать их никто не догадался, так что нам предстояло еще раз опросить очевидцев — ведь «пришельцы» не оставили после себя даже пуговицы. Еще в поезде, разговорившись с попутчиками — двумя сильно окающими северянами, мы все пытались выйти на свежий след, найти «нетронутого» свидетеля «посадки». Соседи, наверное, почувствовав наше настроение, охотно рассказали все, что им было известно о «страшенных грозах и ливнях», прошедших незадолго до этого по вологодским весям. И хотя они не видели ничего такого, но «в народе рассказывают всякое»…

Название города Харовска, по мнению некоторых индологов, восходит к санскритскому слову «хара» — «песок», которым вечность засыпает путь к истине. Тот песок, что засыпал незапамятные древние мифы — предшественники индийских Вед. Да разве не упоминаются и в самих Ведах пылающие небесные корабли — виманы, на которых боги и герои летали в таинственную горную страну, что лежит где-то высоко-высоко — то ли в Тибете, то ли в Гималаях?

В Харовском райкоме комсомола нас уже поджидал заведующий орготделом Сергей Розов, чтобы проводить в гостиницу. В этом же здании помещается и местная газета, редактор которой предоставил в наше распоряжение «уазик».

В гостинице обнаружилось еще одно подтверждение «значимости» харовских событий—постоянно прибывали группы теле-, радио-, фото- и просто журналистов, которые съехались сюда, прочитав газетное сообщение, не подкрепленное никакими научными сведетельствами. Да таких и не могло быть. Ведь профессиональные ученые-«аномальщики» харовским феноменом не заинтересовались. На протяжении двух месяцев ни одна сколько-нибудь серьезно оснащенная группа исследователей на месте событий не побывала, не было таковых и потом. В лучшем случае самодеятельные уфологи собирали пробы грунта или делали простейшие инструментальные замеры, причем самым «серьезным» инструментом оказалась рамка лозоходца!

Большинство исследователей работали, что называется, на глазок да на слушок. И если в стране когда-нибудь будет создан единый уфологический центр, то из этих разрозненных источников, наверное, можно будет собрать большое досье. А пока мы располагали только несколькими свидетельствами очевидцев и радиометром, стрелка которого во всех случаях невозмутимо оставалась на месте…

Уже первые часы пребывания в Харовске, задолго до выезда на место одной из «посадок», посеяли в наших душах тревожные предчувствия. Из тех, что появляются у запоздалого грибника по дороге в воскресный лес. По пыльной грунтовке добрались на машине до деревни Афоньиха, где грозовой майской ночью харовчанин Вадим Прудников из своего «Москвича» видел нечто, выглядевшее, по его словам, «с одной стороны, как гриб, а с другой — мне показалось, как будто краб». Там все было вытоптано на площади, во много раз превышавшей размеры этой самой штуковины. Но, вместе с тем, примятая трава, поваленные березы, перекрученные сучья кустарника оставляли сильное и какое-то тревожное впечатление.

Стволы двух невысоких березок, обметанных мелким листом, лежали в одном направлении. Они были вырваны с корнем, а кора на стволах местами оказалась содрана, будто ножом бульдозера, хотя лежали они среди ничем не затронутых деревьев и кустов.

Осознавая бессмысленность своего занятия, я все же извел на сломанные кусты — единственное найденное в Харовске «вещественное доказательство» происшествия — целую пленку, пытаясь захватить в кадр целиком весь повал. Но сделать мне это так и не удалось — березы лежали на расстоянии пяти-шести метров друг от друга. Их разделяли целехонькие кустики. Одним словом, была во всем этом какая-то нескладуха. И вдруг, то ли от палящего солнца, то ли еще по какой причине, я почувствовал знакомый многим ныряльщикам металлический привкус во рту. Ощущение это пропало, едва я выбрался на дорогу.

В тот раз я не стал более рисковать фотопленкой, памятуя о случае, рассказанном туляком А. В. Шепотиным и хранящемся в архиве А. С. Кузовкина. В Якутии несколько буровиков по пути к буровой вышке увидели на вершине сопки блестящий шар, на котором смутно различались какие-то детали. Возле шара копошились человечки. Попытка заснять все это на пленку не удалась — она оказалась засвеченной.

В досье Александра Сергеевича собрано великое множество подобных сообщений. Чего стоит лишь один «воронежский случай» 1975 года, когда военнослужащий увидел, как на поле, вблизи шоссе Воронеж — Саратов, приземлился объект в виде прозрачной полусферы, внутри которой виднелись силуэты двух «гуманоидов». Очевидец попытался подойти поближе к этому объекту, но почувствовал нечто вроде силовой защиты метров за тридцать до него. Попытавшись преодолеть невидимую силу, наблюдатель потерял сознание, а очнувшись, увидел, что объект уже на другой стороне шоссе, затем он взлетел и подался в сторону Воронежа.

И, наверное, правильно поступил Вадим Прудников, что не пытался подходить к крабу, а только посматривал на него, проезжая мимо. «Краб», по его словам, был так страшен, что уехал он с этого места сильно напуганный.

Вадим совсем еще молодой человек, невысокий, худощавый, светловолосый. То, что он рассказал, мало чем отличалось от уже известного нам. Но вот ощущения той ночи лучше него не мог передать никто. «Вы знаете,— рассказал Вадим,— у меня было такое ощущение, будто ОНА смотрела и показывала прямо на меня. Проезжаю мимо и думаю, что вот сейчас ОНА на меня прыгнет. Даже захватило дыхание от страха».

Прудникову повезло. Зеленовато-желтое светящееся страшилище не прыгнуло на него, только напугало, хотя с того места уехал он очень быстро, «как никогда еще не ездил»…

В тот день в гостиницу мы вернулись только к вечеру и, кроме собственных впечатлений, привезли записанный на пленку рассказ аккуратного мальчика Сережи Беляевского, «первооткрывателя» Вологодского феномена.

История, рассказанная им и его друзьями, вкратце сводится к тому, что однажды, в начале июня, часу во втором пополудни группа харовских ребят, возвращаясь с речки, увидела, как из ярких шаров вышли три безголовых «гуманоида» — существа черного цвета, похожие на роботов. Они появлялись возле кустиков на склоне конанцевского овражка и, пройдя на негнущихся ногах небольшой отрезок склона, исчезали…

Оказавшись на тропинке, с которой дети наблюдали «пришельцев», мы обнаружили, что именно в том месте, на которое и указывал Сергей, перекрещиваются две линии электропередачи, а конечным пунктом пеших маршрутов «инопланетян» была… трансформаторная подстанция.

Корреспондент газеты «Литературная Россия» Евгений Некрасов, путешествовавший по Харовскому району вместе с нами, заподозрив «видеомагнитное» происхождение истории о пришельцах, явившихся «подкормиться» энергией ЛЭП, не преминул поинтересоваться этим у начитанного Сережи. И тот сообщил, что с удовольствием ходит в кооперативный видеобар, где всего лишь за рубль можно посмотреть американский фантастический фильм.

Правда, он тут же замечает, что таких безголовых существ с длинными негнущимися конечностями он не видел. И все же мне не давала покоя оброненная Сережей фраза: «Ребята сказали: «Пока в газете не будет написано, мы тебе не поверим». Однако нельзя было не признать, что в Сережином сообщении есть детали, знание которых свидетельствовало либо о его великолепном заочном знакомстве с предметом уфологии, либо…

По словам Сергея, шары, из которых появлялись «гуманоиды», были ослепительно-желтыми и сверкали до белизны. Подобные шары или полусферы с находящимися в них человекообразными существами, как сообщалось в печати, наблюдали тысячи людей практически во всех уголках планеты. Что же касается самих «гуманоидов», то, по имеющимся у Кузовкина данным, подобные шары и роботообразных существ наблюдали в американском штате Пенсильвания в 1972 году и в том же году под городом Архангельском. Упоминала о подобном случае и газета «Социалистическая индустрия» в номере от девятого июля сего года.

Случаи, случаи, случаи… Они теснятся в памяти, норовя прорвать заслоны, выставленные моим «внутренним цензором», и хлынуть необузданным потоком на бумагу. В самом деле, массив свидетельств подобного рода только в архиве Александра Кузовкина содержится более чем на тысяче машинописных страниц,

Конечно, при современном научном уровне советской уфологии сбор таких свидетельств не может не напоминать одну из многочисленных коллекционерских страстей сродни филателии или нумизматике. Но, по мнению вполне компетентного в этом вопросе Кузовкина, сегодня необходимо создать настоящую научную типологию НЛО, которые таят опасность совершенно земного свойства.

Дело в том, что неопознанные летающие объекты неоднократно улавливали радары военных. Александр Сергеевич называл мне случаи, когда армады НЛО повергали в ужас расчеты американской да и нашей ПВО. Только счастливый случай помешал превратить одну из таких «атак» в новую, возможно, ядерную войну. Впрочем, вполне вероятно, что военные давно ведут такие исследования, соблюдая строгую секретность, но ведь гласность давно признана полноправной деятельной участницей научного прогресса.

Энтузиасты, подобные Александру Кузовкину, вопреки всему, за собственный счет добывают крупицы фактов. Ведь, кроме рассказов — случается, развесистой клюквы,— найдены и изучаются немногочисленные пока материальные свидетельства «посадок». Например, уникальная «Вашкская находка» — кусок металлической сферы, как предполагается, изготовленный способом высокоточной порошковой металлургии.

Недавно получены и результаты исследований места «дальнегорской посадки», о чем уже сообщали газеты. Более спорным, но никем пока не опровергнутым остается одно из свидетельств, полученное ныне покойным старейшим советским уфологом Ф. Ю. Зигелем о том, что на местах некоторых «посадок» якобы была обнаружена какая-то зеленоватая жидкость…

Согласитесь, рассказанное Александром Кузовкиным выглядит куда более фантастичным, нежели история Сережи Беляеве кого, да и всех прочих свидетельств, полученных нами в Харовске, кстати, единодушно оцененных бывшими там уфологами как довольно заурядные. Даже то событие, которое произошло в Заводском переулке в доме 5, где живут мать и дочь Головацкие.

То, с чем столкнулись эти женщины, с незначительными отличиями видели многие свидетели появлений НЛО в разные годы, и все же меня этот рассказ поразил прямо-таки романическими деталями. В понедельник двадцать четвертого апреля ближе к полуночи по деревянным тротуарам улицы разбредалась по домам молодежь, привычно светили фонари, а по телевизору показывали кинофильм «Формула любви». Его-то в квартирке на первом этаже и смотрели Головацкие.

И вдруг дочь с криком: «Мама, вставай, самолет падает» — бросается вон из дома, а Татьяна Владимировна, выглянув в окно, видит золотистого цвета пламя, которое вскоре превращается в малиновое с металлическим оттенком…

Позади остались обиды на насмешников, а вот дочь, двадцатидевятилетняя учительница, по сей день не может забыть неприязненное отчуждение, которое почувствовала в людях, рассказав об увиденном. Можно, конечно, говорить о простом невезении. Вот если бы были другие свидетели, то тогда бы уж точно поверили. Но, очевидно, в том-то и дело, что другие не могли испытать того, что ощутили Головацкие. Да, именно ощутили.

Иным словом и не выразишь впечатления мамы и дочери, когда вдруг «все кругом замерло, все остановилось, все заснуло; исчезли мошки, мгновением ранее вившиеся вокруг фонаря, смолк никогда не замолкающий завод…». А наедине с ними осталось лишь это «нечто».

Дочь, выбежавшая на улицу, увидела уже удаляющийся за горизонт предмет, похожий на винтовочный патрон, который будто для нее специально показался еще три раза и исчез совсем. Только войдя обратно в комнату, дочь Татьяны Владимировны почувствовала, как все вокруг словно ожило: мотыльки закружили возле фонарей, доски тротуаров затрещали под подошвами прохожих, загрохотал завод.

Что же это было? Галлюцинация, оптический эффект в атмосфере, метеорит, отделяющиеся куски которого показались впечатлительной женщине бегущими людьми, или нечто иное? И как объяснить наблюдавшиеся здесь фокусы со временем? Ведь старшая Головацкая успела три раза приблизиться и отскочить от окна, разглядев при этом летевший над улицей предмет во всех мельчайших подробностях не более чем за десять секунд — время, понадобившееся дочери для того, чтобы выбежать на улицу?

Можно ли объяснить это психологией восприятия или скрытыми способностями нашего мозга феноменально быстро анализировать происходящее и принимать мгновенные решения? Но не будем спешить с выводами. Все здесь не просто.

Стоит лишь отметить, что есть сотни свидетельств, почти детально совпадающих с рассказами Головацких, и это, согласитесь, трудно объяснить индивидуальными особенностями восприятия. Для таких свидетельств, как минимум, нужна схожая исходная информация. И, вероятно, таковая имеется во всех известных случаях. Вот только как ее выделить?

В пяти минутах ходьбы от улицы Стекольной живет Вера Романовна Миронова. Она, как и дочь Татьяны Владимировны Головацкой, работает в школе учительницей русского языка и литературы. Эта спокойная, рассудительная, похоже, не склонная к пустым фантазиям женщина рассказала нам, как в двенадцатом часу ночи 17 июня «над домами соседней улицы появился большой шар лютикового цвета и поплыл над деревьями.

Через некоторое время в центре шара появились очертания женского лица. Оно было живым и добрым. На фоне желтого шара очертания лица казались коричневыми. Возраст его был лет сорок-пятьдесят. Минуты через три лицо исчезло, но шар продолжал двигаться в том же направлении, несколько, изменяя форму.

Потом шар разделила на две части серая полоса, и над ней вспыхнул прожектор. Он был направлен прямо на нас, но не освещал. Тут к нам подошла группа солдат, а на шаре появилось изображение пикирующего самолета, потом танка без ствола…»

Вот такие бывают удивительные вещи. Поверить в них трудно, но когда все это рассказывают серьезные люди, как, например, Василий Алексеевич Курков, житель деревни Шапша, куда мы ездили два дня подряд, то для сомнений просто не остается места. Василий Алексеевич с хозяйкой в те дни возили с дальних покосов сено.

Но однажды ночью он с сыном, шестиклассником Сашей, поехал рыбачить на Кумзерское озеро. Здесь и увидели двух «светящихся людей». Рассказали дома своим, а там и вся деревня узнала. Долетела молва и до нас, а на следующий день мы уже сидели на бревнышке подле строящегося дома Курковых и слушали рассказ очевидцев того, как грозовой июньской ночью на Кумзерском озере появились два огромных «рыбака». Они стояли метрах в ста пятидесяти друг от друга без лодок прямо на воде над глубоким местом.

А когда Василий Алексеевич встал в своей утлой лодочке и начал приглядываться к ним, «глаза зарезало бликами. Как будто они пошли вокруг силуэтов. До рыбаков этих было метров четыреста, но свет, от них исходящий, был так силен, что глядеть стало невозможно… Продолжалось все это не более тридцати секунд, а потом мы развернулись и уплыли восвояси».

Получалось, что дояр Курков и его двенадцатилетний сын видели «гуманоидов» в тот же день, что и друзья харовчанина Сережи Беляевского. Все это мало похоже на случайность, хотя так же трудно объяснимо привычными ссылками на шаровые и черные молнии, свечение болидов или выбросы болотных флюоресцирующих газов. Но что же тогда видели жители этого городка?

Очевидно, мы не сможем ответить на этот вопрос еще долгое время, однако предположения, основанные на многолетних наблюдениях и кое-каких научных исследованиях, сделать хотелось бы. Но вот… нужно ли? Не лучше ли адресовать этот вопрос нашей «большой» науке?…

Спустя три дня после нашего возвращения в Москву состоялось очередное заседание семинара «Экология непознанного» под председательством Александра Кузовкина. У меня создалось впечатление, словно все давешние журналисты переместились из Харовска на двадцатый этаж журнального корпуса «Молодой гвардии».

Александр Сергеевич Кузовкин оказался под перекрестным «обстрелом». И все же в зале собрались не только для того, чтобы послушать отчет о нашей поездке. На этот раз харовские события комментировал академик АМН СССР Влаиль Петрович Казначеев — председатель Всесоюзного комитета по биоинформационному обмену в природе.

По его мнению, кстати, совершенно отличному от «официальной версии науки», наблюдаемые харовчанами летающие объекты нельзя объяснить простыми галлюцинациями, даже связанными с магнитными аномалиями Земли или Космоса. Все говорит о том, что люди и в самом деле наблюдают в воздухе, под водой и в ближнем космосе некие объекты.

Но что это, сказать пока трудно. По имеющимся в распоряжении ученого данным, хорошо изученная белково-нуклеиновая форма существования биологического вещества отнюдь не исчерпывает все разнообразие жизненных форм на Земле.