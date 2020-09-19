Медики назвали эффективные растения от лишнего сахара в крови

19.09.2020, 10:53, Разное

Сахарный диабет (группа эндокринных заболеваний) зачастую проявляется по причине нарушений, связанных с усвоением глюкозы, а также из-за абсолютной недостаточности гормона инсулина. Медики назвали самые эффективные растения, очищающие кровь от лишнего сахара.

Согласно результатам многочисленных исследований, очистить кровь и предотвратить возникновение опасного заболевания помогут такие растения, как алоэ вера, корица, имбирь и чеснок. Так, алоэ, обладая лечебными свойствами, является прекрасным средством для снижения концентрации сахара в крови. Это растение успешно справляется с болезнями ЖКТ, укрепляет иммунитет и даже успокаивает нервы, что очень важно, так как диабетикам нельзя нервничать. Сок “домашнего цветка” помогает организму противостоять вирусам и бактериям.

Популярная во всём мире корица рекомендуется при хронической усталости, артрите, повышенном холестерине, для поддержания иммунитета и молодости. Эта специя снижает уровень сахара в крови, нормализует артериальное давление и температуру тела. Также регулярно употребляя на завтрак корицу с мёдом, можно улучшить дыхательные функции организма и укрепить сердце, не допуская тем самым риск инфарктов.

Замыкают тройку лидеров имбирь и чеснок. Это природные антиоксиданты, славящиеся противовоспалительными и антибактериальными функциями. Чеснок, увеличивая секрецию инсулина и замедляя его распад, эффективно снижает высокий уровень сахара в крови, а экстракты имбиря предотвращают гипергликемию.