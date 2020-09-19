 

В России – более 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум за два месяца

19.09.2020, 10:50, Новости дня

В России за прошедшие сутки подтвердили 6065 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 1 097 251, из них 19 339 человек скончались, более 906 тыс. – выздоровели.

Как отмечает “Медуза”, это максимальный суточный прирост с 20 июля, когда за день диагноз COVID-19 был подтвержден у 5940 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 19 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,4 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 950 тыс. человек, выздоровели 20,5 млн. В последние недели число новых случаев заражения растет по всей Европе. В региональном бюро ВОЗ отмечали, что во многих странах уровень заболеваемость превысил показатели, которые фиксировались на пике первой волны весной 2020 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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