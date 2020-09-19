МИД указал на незаконность санкций Запада против Белоруссии

19.09.2020, 10:48, Новости дня

Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, используя для продвижения собственных интересов незаконные санкции, сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

Ильичев заявил, что «в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», передает РИА «Новости».

По его словам, «в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции».

Представитель МИД подчеркнул, что вмешательство в дела Белоруссии, в том числе путем использования в этих целях площадки ООН, недопустимо. Любое международное содействие Минску должно оказываться только по его запросу.

«Принципиально важно, чтобы белорусский народ самостоятельно, без внешнего давления, решал свои внутриполитические вопросы», – сказал Ильичев.

Он отметил, что Москва «регулярно доводит соответствующие тезисы до партнеров».

Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.

Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».

Белоруссия пригрозила «радикальным» ответом действия ЕС.