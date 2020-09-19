Из-за аномальной жары Францию атаковали распространяющие тропические вирусы комары

19.09.2020, 10:39, Новости дня

Из-за необычно тёплой осени во Франции продолжают плодиться тигровые комары, которые переносят смертельно опасные для людей тропические вирусы, пишет Daily Express. Эти насекомые были замечены уже в 58 департаментах страны. Они способны переносить такие опасные болезни, как лихорадка денге и чикунгунья, а также вирус Зика. За прошлый год во Франции было зафиксировано более тысячи подобных заболеваний, которые раньше наблюдались обычно только в тропических регионах, отмечается в статье.



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Панику во Франции вызвало предупреждение о нашествии комаров, которые способны быть переносчиками смертельных заболеваний, пишет Daily Express. В то время как французская система здравоохранения продолжает бороться с новыми вспышками коронавируса, в стране фиксируются всё новые случаи других заболеваний, которые тоже могут закончиться смертельным исходом, — причём их переносчиками становятся комары, говорится в статье.

Предупреждение касается таких опасных болезней, как вирусы лихорадки денге и чикунгунья, а также вируса Зика, поясняет автор. Всплеск случаев этих заболеваний был зафиксирован во Франции из-за нашествия тигровых комаров, которые распространяют смертельные болезни по всей стране, пишет Daily Express.

Эти насекомые были замечены в 58 департаментах страны, а также на заморских территориях Франции, поясняется в статье. По мнению экспертов, благоприятные условия для появления тигровых комаров провоцирует и необычно высокая для середины сентября температура — в последние дни столбик термометра во Франции поднимается выше 30 °C, отмечает Daily Express.

Тигровые комары традиционно водятся в тропических и субтропических районах Юго-Восточной Азии. Однако за последние несколько десятилетий этот вид распространился во многих странах благодаря тому, что люди активно путешествовали и переправляли различные товары, говорится в статье.

Эти комары могут переносить такие смертельно опасные для людей заболевания, как тропическая лихорадка денге, лихорадка чикунгунья и вирус Зика. В частности, только за прошлый год во Франции было выявлено более 920 случаев денге, 110 случаев чикунгуньи и 17 случаев вируса Зика, сообщает Daily Express.