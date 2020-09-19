 

Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на информацию о хакерах, похитивших письма демократов

19.09.2020, 10:39, Новости дня

Адвокат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа во время суда об его экстрадиции в США из Великобритании заявила, что представители Дональда Трампа предлагали ему в обмен на помилование рассказать, откуда он получил электронные письма национального комитета Демократической партии, похищенные хакерами в ходе выборов 2016 года, пишет The Independent. Как напоминает журналист газеты, ранее в этом году такие же заявления сделал другой юрист Ассанжа.


Reuters

Представители президента США Дональда Трампа предлагали основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он согласится сообщить, откуда получил электронные письма руководства американской Демократической партии, похищенные после взлома почтовых серверов партии в ходе президентских выборов 2016 года в США, пишет британская The Independent. По данным газеты, об этом сообщила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон на суде об экстрадиции активиста, который идёт в Лондоне.

По словам Робинсон, предложение о помиловании в обмен на информацию Ассанжу от имени американского лидера сделали бывший конгрессмен от Республиканской партии Дейна Рорабакер, а также занимавший в ту пору пост в предвыборном штабе Трампа Чарльз Джонсон. Как сказала адвокат, на этой встрече она присутствовала лично.

«Предложение, которое озвучил конгрессмен Рорабакер, заключалось в том, чтобы господин Ассанж назвал источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на помилование в той или иной форме», — цитирует The Independent показания Робинсон.

Как напоминает обозреватель британского издания, господин Ассанж в настоящее время пытается избежать экстрадиции в США, где его обвиняют в обнародовании засекреченных документов в 2010 и 2011 годах.

Другой адвокат Ассанжа ранее в нынешнем году уже заявлял, что господин Трамп предлагал рассмотреть вопрос о помиловании основателя Wikileaks в случае, если он официально опровергнет причастность РФ к «сливу» документов Демократической партии, отмечается в материале The Independent. Сам Трамп тогда такие заявления опровергал.

«Президент едва ли знаком с Дейной Рорабакером — разве что помнит, что он экс-конгрессмен. Он никогда с ним не обсуждал ни этот вопрос, ни практически любой другой, — заявил в тот момент пресс-секретарь Трампа. — Это чистой воды выдумка и абсолютная ложь. Скорее всего мы имеем дело с очередной бесконечной уткой и тотальной неправдой от национального комитета Демократической партии».



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