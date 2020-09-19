Вести – вместо борща на Украине теперь в моде вареники с крабом

19.09.2020, 10:39, Новости дня

Мода на традиционные борщ, вареники и сало, которыми Украина привлекала туристов из-за рубежа, прошла вместе с туристами, которых сейчас нет из-за карантина. Как пишут «Вести», в результате в стране массово закрываются рестораны национальной кухни, зато популярными становятся заведения, где подают блюда с необычными ингредиентами, такие как вареники с крабами или картофельные оладьи с икрой.



Reuters

Пандемия коронавируса и отсутствие иностранных туристов наложили отпечаток на украинскую ресторанную сферу. Как пишут «Вести», заведения, рассчитанные на гостей из-за рубежа, специализирующиеся на украинской кухне, вынуждены закрываться или проводить ребрендинг.

«Основная аудитория ресторанов с традиционной украинской кухней — гости из Европы, Китая, той же России, хотя их в последнее время почти нет. Как правило, такие заведения располагаются в центре наших главных туристических городов — Киева и Львова. Сначала по ним ударил карантин. А когда открылись, оказалось, что посетителей нет. Эту фразу я слышала от многих рестораторов, в чьих заведениях акцент на локальную, национальную кухню», — рассказала журналистам ресторанный эксперт Ольга Насонова.

По её словам, уже закрылись или испытывают недостаток клиентов такие известные рестораны, как «Спотыкач» в центре Киева, недалеко от Софии Киевской, «За двумя зайцами» на Андреевском спуске и даже знаменитая львовская «Криївка».

«Притом что эти рестораны никогда не испытывали недостатка в посетителях и уже по пять раз окупились», — отметила Насонова.

Совладелица «Спотыкача» Алла Маляревич сказала «Вестям», что ресторан закрыт, но по другим причинам.

«Закончился договор аренды, и продлевать его арендодатели не стали, о чём меня предупредили за три месяца», — говорит Алла Маляревич.

Она подтверждает, что пандемия сильно отразилась на посещаемости ресторана.

«Да, туристов не было. И это проблема не только нашего ресторана, но и всей туристической отрасли. И в первую очередь, это коснулось ресторанов с украинской кухней. Но я не переживаю. Отдохну, подумаю и открою что-то новое», — говорит Алла Маляревич.

В ресторане «Криївка», известном своим патриотическим меню и оформлением, «Вестям» сказали, что сейчас работают, но посетителей действительно намного меньше: «Наша сеть ещё выжила. Но, насколько нам известно, у других львовских ресторанов есть проблемы». В ресторане «За двумя зайцами» журналистам также сказали, что не закрылись, хотя и признали, что испытывают трудности.

Однако если бы сами украинцы ходили в ресторан за национальной едой — было бы ещё полбеды, поскольку сегодня в стране популярнее грузинская, итальянская и азиатская кухни.

«Время этнических ресторанов ушло. Много лет и у иностранцев, и у наших гостей был большой спрос на «глечики», оформление под старину, явно выраженный этнический стиль с соответствующим меню. Сейчас подобные заведения или закрываются, или на грани закрытия. То есть уходит так называемый народный стиль, или, грубо выражаясь, шароварщина. В моде — осовремененная национальная кухня с авторскими элементами», — говорит Насонова.

С ней согласна и Алла Маляревич: «Этнорестораны, предлагающие традиционные борщ, сало, деруны или голубцы, уже устарели. Сейчас очень актуальны заведения с украинской фьюжен-кухней: вареники с крабами или деруны с икрой».

Из ресторанов с украинской кухней не пострадали те, где принимают официальные международные делегации. Среди основных блюд в них по-прежнему борщ, вареники и котлета по-киевски.

«Но это рестораны при гостиницах, где гарантированно есть посетители, чужие там не ходят», — объясняет Ольга Насонова.