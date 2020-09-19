Песков: «Кремль поздравит Навального в случае получения им Нобелевской премии»

19.09.2020, 10:37, Разное

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков дал исчерпывающий комментарий по вопросу возможного соискания оппозиционером Алексеем Навальным Нобелевской премии мира. Он заверил, что в Кремле будут только рады такому повороту событий.

«Нобелевская премия для Навального? Мне об этом ничего не известно, но по таким вопросам у нас выработана чёткая позиция. Нам всегда приятно, когда соискателем столь престижной премии становится гражданин Российской Федерации. Его политические взгляды в данном случае не играют никакой роли. Если человек достиг своей цели, значит, у нас создано государство, позволяющее выращивать нобелевских лауреатов. У нас их, напомню, не так много, даже если учитывать советский период, поэтому каждому новому лауреату мы рады», — заявил Песков.

Пресс-секретарь рассказал и о том, как именно поощрят Навального, если ему вручат Нобелевскую премию.

«Во-первых, его ожидает поздравительная телеграмма от Президента. Далее его ожидает торжественный приём в Кремле, далее, исключительно по его желанию, ему полагается тур по духовным святыням страны, прежде всего, речь о Золотом кольце России. Я на его месте не отказался бы от такой возможности посмотреть монастыри, помолиться, попить водички из святых источников», — заключил пресс-секретарь Президента.