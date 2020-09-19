 

Стало известно о просьбе Тихановской к США не вмешиваться в дела Белоруссии

19.09.2020, 10:08, Новости дня

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила Вашингтон не вмешиваться в суверенность страны, сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Мы не намерены нарушать суверенитет Белоруссии. Светлана Тихановская, когда мы встречались с ней в Вильнюсе, попросила об этом – что США не должны мешать суверенитету Белоруссии. Мы согласны. Это наша политика. Это должно быть политикой любой страны, включая Россию», – цитирует Кента РИА «Новости».

США полагают, что белорусы сами должны выбрать свою «геополитическую ориентацию», отметил Кент.

Напомним, по данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Сама экс-кандидат назвала себя победителем на выборах. Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.



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