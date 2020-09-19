Архитектор оценил перспективы восстановления Белого дома в Москве

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19.09.2020, 10:08, Новости дня

Нет никакой проблемы в том, чтобы починить здание 70-х годов, сказал газете ВЗГЛЯД академик отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ), вице-президент Союза московских архитекторов Михаил Хазанов. Так он прокомментировал сообщение о том, что Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной признан аварийным.

В кабмине РФ в пятницу сообщили, что здание Дома правительства России, которое было введено в эксплуатацию в 1978 году, признано аварийным и будет ремонтироваться.

«Архитектором данного здания выступал Дмитрий Чечулин. Белый Дом, кстати, это реализация старой, еще довоенной затеи. Это здание – яркий образ времени «застойной стабильности». Такой образ абсолютно верный: с маленькой головой, широкими плечами, положив два локтя на стол, сидит человек – я так вижу это здание. Но, признаться, я эту архитектуру не люблю. На нашем жаргоне это называется пилонно-номенклатурный стиль. Но теперь это знание – памятник эпохи, пусть стоит», – говорит Хазанов.

Эксперт отмечает, что все самые ответственные объекты в Москве выходят на воду: Кремль, храм Христа Спасителя, Белый Дом. Но само здание, по мнению эксперта, не совсем правильно поставлено относительно реки. Он также напомнил о непростой судьбе данного здания: осенью 1993 года по нему стреляли, после чего велась масштабная реставрация.

«Современные техника и технологии позволяют ремонтировать и реконструировать практически любое здание любого времени. Хоть ему сто, хоть двести лет. Все это можно поддержать и оставить в хорошем состоянии. А уж с постройками 70-х или 80-х годов – это вообще не проблема», – объясняет Хазанов. Он поясняет, что нет никакой проблемы даже в реконструкции пятиэтажек, которые были рассчитаны на 25 лет. 

В конце августа из-за сильного ливня в Третьяковской галерее на Крымском Валу произошла серьезная протечка крыши. Причиной стал одномоментный прорыв изношенной ливневой канализации.



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