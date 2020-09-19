“Кинотавр-2020”: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие на церемонии закрытия киносмотра

19.09.2020, 10:05, Разное

Меньше недели прошло с тех пор, как в Сочи стартовал 31-й фестиваль российского кино — фактический первый крупный киносмотр, проведенный в стране после карантина. На церемонии открытия президент “Кинотавра” Александр Роднянский объяснил принятое им сложнее решение не отменять и не переносить ничего на год: в стране, где многие картины могут кануть в небытие без фестивального сезона, попросту нельзя было не проводить подобное мероприятие. Несколько часов назад тезис Александра Ефимовича был наглядно доказан составом жюри. Гран-При киносмотра ушло якутскому фильму “Пугало”, а статуэтки за лучшую женскую и мужскую роль были вручеены якуткой актрисе Валентине Романовой-Чыскыырай (вновь из картины “Пугало”) и актеру из Чукотки Владмиру Онохову (за роль в фильме Kitoboy). Обе картины могли бы пройти незамеченными без наград и внимания критики — но теперь им уготована совсем иная судьба.

Ксения СобчакКликните на фото для просмотра галереи Кристина Асмус (украшения, Mercury) Юлия Пересильд (украшения, Mercury) Виктория Исакова и Юрий Мороз Владимир Вдовиченков и Елена Лядова (украшения, Mercury) Оксана Фандера (украшения, Mercury) Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Я рад, что мои вступительные слова на церемонии открытия фестиваля, о том, что мы будем ждать новых открытий, не оказались фигурой речи. Эти открытия действительно есть,— сказал в начале церемонии закрытия фестиваля председатель состава жюри, режиссер Борис Хлебников. Вместе с коллегами он действительно выбрал в качестве лауреатов самые необычные фильмы из подобранной отборщиками фестиваля интересной программы. “Пугало” Дмитрия Давыдова (мы писали о картине здесь) — первая якутская картина на “Кинотавре”. То ли притча, а то ли поэтическая грустная песня про женщину с окраины якутского селения — ведьму или знахарку, которая лечит чужую боль, но не может заглушить свою собственную.

Члены жюри основного конкурса: Борис Хлебников, Оксана Фандера, Федор Лясс, Дарья Златопольская, Екатерина Филиппова, Нигина Сайфуллаева и Владимир Вдовиченков

Этот приз – не мой личный успех, это успех всего якутского кино, всего российского кинематографа. В регионах очень много талантливых людей. Поддержите наши регионы, и российское кино станет лучше,

— сказал, получая почетную награду за картину “Пугало” Дмитрий Давыдов.

Дмитрий Давыдов и Валентина Романова-Чыскыырай с тремя призами за картину “Пугало” Иван И. Твердовский с призом за лучший сценарий Лучший актер — Владимир Онохов Лучший режиссер — Филипп Юрьев

Картина Kitoboy, принесшая сыгравшему в ней Владимиру Онохову актерский приз, также по-своему уникальна. Это путешествие в заповедной мир Чукотки, кино-поездка, в которой можно увидеть не достопримечательности, а то, чем живет и дышит этот дальний край сегодня. К слову, автор этого фильма Филипп Юрьев, также получил награду — как лучший режиссер. Ранее он же взял приз как победитель программы “Дни Венеции” на Венецианском фестивале — еще одном киносмотре, который решено было провести в сложившихся сложных обстоятельствах.

Я верю в то, что новая реальность — это то, что создаем мы сами. То, за что мы ответственны, то, что находится в наших руках и то, на что мы решаемся… Вместе мы очень разные люди, живущие в очень разных городах. И новая реальность как раз состоит в том, что эти города стали совсем другими друг другу, и это замечательно, потому что Россия была всегда “столицецентричной” — наш кинематограф был в Москве и в Петербурге. А сегодня он в очень далеких частях нашей страны, и мы это видим.. Поэтому я хочу абсолютно искренне поблагодарить всех тех, благодаря кому этот фестиваль состоялся и стал возможен и завершился таким образом. Прежде всего тех, кто взял на себя ответственность за решение — спасибо жюри, которое смотрело фильмы и принимало решение исходя из того, что важно именно сегодня для российского кинематографа — проговаривать время, видеть новые интонации, эксперименты, новый язык. Спасибо тем, без кого бы не состоялся этот фестиваль — участникам. Мы знаем, что вы вернетесь, в любом качестве, потому что фестиваль — это площадка художественного высказывания, свидетельство времени. Мы вас ждем.

— Подытожил решение жюри Александр Роднянский.

Валерия и Александр РоднянскиеКликните на фото для просмотра галереи Виктория Исакова, Анна Меликян и Юлия Пересильд Олеся Судзиловская Федор Бондарчук и Паулина Андреева Виктория Толстоганова (украшения, Mercury) Аня Чиповская Владимир Мишуков и Константин Богомолов Дарья Златопольская

Илья Стюарт и Светлана Устинова Рената Пиотровски и Ирина Гринева Алиса Хазанова (украшения, Mercury)

Марина Александрова Анна Слю, Светлана Тегин и Владимир Мишуков

Ирина Носова (украшения, Mercury), Варвара Шмыкова (украшения, Mercury) и Алена Михайлова (украшения, Mercury)

Мы также ждем — теперь уже 32-го Открытого российского кинофестиваля. А пока публикуем полный список всех победителей 31-го киносмотра.

Главный приз кинофестиваля “Кинотавр” — “Пугало”, режиссер Дмитрий Давыдов

Приз “За лучшую режиссуру” —Kitoboy, режиссер Филипп Юрьев

Приз “За лучший дебют” — “Маша”, режиссер Анастасия Пальчикова

Приз “За лучшую женскую роль” — Валентина Романова-Чыскыырай (“Пугало”, режиссер Дмитрий Давыдов)

Приз имени Олега Янковского “За лучшую мужскую роль” — Владимир Онохов (Kitoboy, режиссер Филипп Юрьев)

Приз “За лучшую операторскую работу” — Николай Желудович (“Трое”, режиссер Анна Меликян)

Приз имени Григория Горина “За лучший сценарий” — Иван И. Твердовский (“Конференция”, режиссер Иван И. Твердовский)

Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму с формулировкой “За музыку свободы, которая звучит в голосах каждого из создателей этого фильма” — OQJAV (“Человек из Подольска”, режиссер Семен Серзин)

Специальный диплом жюри— Глубже!, режиссер Михаил Сегал: “За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям”

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России — “Пугало”, режиссер Дмитрий Давыдов

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России — Kitoboy, режиссер Филипп Юрьев

Анастасия Пальчикова с призом за картину “Маша” Александр Паль получает приз за картину “Глубже!” Церемония закрытия 31-го “Кинотавра”Кликните на фото для просмотра галереи

Напоминаем, кинофестиваль “Кинотавр” проходил в Сочи с 11 по 18 сентября при поддержке следующих партнеров: компания Mercury (ювелирный партнер), Okko (онлайн-кинотеатр), Wella Professionals, Max Factor (официальные стилисты “Кинотавра”), San Benedetto (официальная вода кинофестиваля “Кинотавр).