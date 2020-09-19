“Кинотавр-2020”: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие на церемонии закрытия киносмотра
19.09.2020, 10:05, Разное
Меньше недели прошло с тех пор, как в Сочи стартовал 31-й фестиваль российского кино — фактический первый крупный киносмотр, проведенный в стране после карантина. На церемонии открытия президент “Кинотавра” Александр Роднянский объяснил принятое им сложнее решение не отменять и не переносить ничего на год: в стране, где многие картины могут кануть в небытие без фестивального сезона, попросту нельзя было не проводить подобное мероприятие. Несколько часов назад тезис Александра Ефимовича был наглядно доказан составом жюри. Гран-При киносмотра ушло якутскому фильму “Пугало”, а статуэтки за лучшую женскую и мужскую роль были вручеены якуткой актрисе Валентине Романовой-Чыскыырай (вновь из картины “Пугало”) и актеру из Чукотки Владмиру Онохову (за роль в фильме Kitoboy). Обе картины могли бы пройти незамеченными без наград и внимания критики — но теперь им уготована совсем иная судьба.
Ксения СобчакКликните на фото для просмотра галереиКристина Асмус (украшения, Mercury)Юлия Пересильд (украшения, Mercury)Виктория Исакова и Юрий МорозВладимир Вдовиченков и Елена Лядова (украшения, Mercury)Оксана Фандера (украшения, Mercury)Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Я рад, что мои вступительные слова на церемонии открытия фестиваля, о том, что мы будем ждать новых открытий, не оказались фигурой речи. Эти открытия действительно есть,— сказал в начале церемонии закрытия фестиваля председатель состава жюри, режиссер Борис Хлебников. Вместе с коллегами он действительно выбрал в качестве лауреатов самые необычные фильмы из подобранной отборщиками фестиваля интересной программы. “Пугало” Дмитрия Давыдова (мы писали о картине здесь) — первая якутская картина на “Кинотавре”. То ли притча, а то ли поэтическая грустная песня про женщину с окраины якутского селения — ведьму или знахарку, которая лечит чужую боль, но не может заглушить свою собственную.
Члены жюри основного конкурса: Борис Хлебников, Оксана Фандера, Федор Лясс, Дарья Златопольская, Екатерина Филиппова, Нигина Сайфуллаева и Владимир Вдовиченков
Этот приз – не мой личный успех, это успех всего якутского кино, всего российского кинематографа. В регионах очень много талантливых людей. Поддержите наши регионы, и российское кино станет лучше,
— сказал, получая почетную награду за картину “Пугало” Дмитрий Давыдов.
Дмитрий Давыдов и Валентина Романова-Чыскыырай с тремя призами за картину “Пугало”Иван И. Твердовский с призом за лучший сценарийЛучший актер — Владимир ОноховЛучший режиссер — Филипп Юрьев
Картина Kitoboy, принесшая сыгравшему в ней Владимиру Онохову актерский приз, также по-своему уникальна. Это путешествие в заповедной мир Чукотки, кино-поездка, в которой можно увидеть не достопримечательности, а то, чем живет и дышит этот дальний край сегодня. К слову, автор этого фильма Филипп Юрьев, также получил награду — как лучший режиссер. Ранее он же взял приз как победитель программы “Дни Венеции” на Венецианском фестивале — еще одном киносмотре, который решено было провести в сложившихся сложных обстоятельствах.
Я верю в то, что новая реальность — это то, что создаем мы сами. То, за что мы ответственны, то, что находится в наших руках и то, на что мы решаемся… Вместе мы очень разные люди, живущие в очень разных городах. И новая реальность как раз состоит в том, что эти города стали совсем другими друг другу, и это замечательно, потому что Россия была всегда “столицецентричной” — наш кинематограф был в Москве и в Петербурге. А сегодня он в очень далеких частях нашей страны, и мы это видим.. Поэтому я хочу абсолютно искренне поблагодарить всех тех, благодаря кому этот фестиваль состоялся и стал возможен и завершился таким образом. Прежде всего тех, кто взял на себя ответственность за решение — спасибо жюри, которое смотрело фильмы и принимало решение исходя из того, что важно именно сегодня для российского кинематографа — проговаривать время, видеть новые интонации, эксперименты, новый язык. Спасибо тем, без кого бы не состоялся этот фестиваль — участникам. Мы знаем, что вы вернетесь, в любом качестве, потому что фестиваль — это площадка художественного высказывания, свидетельство времени. Мы вас ждем.
— Подытожил решение жюри Александр Роднянский.
Валерия и Александр РоднянскиеКликните на фото для просмотра галереиВиктория Исакова, Анна Меликян и Юлия ПересильдОлеся СудзиловскаяФедор Бондарчук и Паулина АндрееваВиктория Толстоганова (украшения, Mercury)Аня ЧиповскаяВладимир Мишуков и Константин БогомоловДарья Златопольская
Илья Стюарт и Светлана УстиноваРената Пиотровски и Ирина ГриневаАлиса Хазанова (украшения, Mercury)
Марина АлександроваАнна Слю, Светлана Тегин и Владимир Мишуков
Ирина Носова (украшения, Mercury), Варвара Шмыкова (украшения, Mercury) и Алена Михайлова (украшения, Mercury)
Мы также ждем — теперь уже 32-го Открытого российского кинофестиваля. А пока публикуем полный список всех победителей 31-го киносмотра.
Главный приз кинофестиваля “Кинотавр” — “Пугало”, режиссер Дмитрий Давыдов
Приз “За лучшую режиссуру” —Kitoboy, режиссер Филипп Юрьев
Приз “За лучший дебют” — “Маша”, режиссер Анастасия Пальчикова
Приз “За лучшую женскую роль” — Валентина Романова-Чыскыырай (“Пугало”, режиссер Дмитрий Давыдов)
Приз имени Олега Янковского “За лучшую мужскую роль” — Владимир Онохов (Kitoboy, режиссер Филипп Юрьев)
Приз “За лучшую операторскую работу” — Николай Желудович (“Трое”, режиссер Анна Меликян)
Приз имени Григория Горина “За лучший сценарий” — Иван И. Твердовский (“Конференция”, режиссер Иван И. Твердовский)
Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму с формулировкой “За музыку свободы, которая звучит в голосах каждого из создателей этого фильма” — OQJAV (“Человек из Подольска”, режиссер Семен Серзин)
Специальный диплом жюри— Глубже!, режиссер Михаил Сегал: “За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям”
Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России — “Пугало”, режиссер Дмитрий Давыдов
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России — Kitoboy, режиссер Филипп Юрьев
Анастасия Пальчикова с призом за картину “Маша”Александр Паль получает приз за картину “Глубже!”Церемония закрытия 31-го “Кинотавра”Кликните на фото для просмотра галереи
Напоминаем, кинофестиваль “Кинотавр” проходил в Сочи с 11 по 18 сентября при поддержке следующих партнеров: компания Mercury (ювелирный партнер), Okko (онлайн-кинотеатр), Wella Professionals, Max Factor (официальные стилисты “Кинотавра”), San Benedetto (официальная вода кинофестиваля “Кинотавр).
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