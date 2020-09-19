Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимму: фото со свадьбы в Барвихе

19.09.2020, 10:05, Разное

Анна Седокова вышла замуж в третий раз: избранником 37-летней певицы стал баскетболист клуба “Химки”, 28-летний латвийский спортсмен Янис Тимма. Бракосочетание пары прошло еще 6 сентября в подмосковной Барвихе, но общественность узнала об этом только сейчас. Вчера пара подтвердила факт свадьбы в программе “Вечерний Ургант”.

Анна Седокова и Янис Тимма В этот особенный день Анна надела белоснежное платье из кружева, подчеркивающее декольте, украсив голову длинной фатой. Янис, в свою очередь остановил выбор на классическом костюме с галстуком – этот образ, к слову, баскетболист “засветил” в Instagram еще 10 сентября, не уточнив, по какому поводу сменил спортивный стиль на официальный.

Предложение руки и сердца возлюбленной Янис сделал в Майями, где они летом проводили время, в частности, для того, чтобы чаще видеться с дочерью Седоковой, Моникой, живущей в США. Ее на свадьбе не было, зато двое других детей – Алина и Гектор – разделили с мамой это счастливое событие.

Гектор, Янис, Анна и Алина Об отношениях пары стало известно больше года назад, причем, на тот момент Тимма еще состоял в браке. Его жена, Сана Тимма, обвинила в распаде семьи Седокову, но потом решила сгладить конфликт и поблагодарила Яниса за время, проведенное с ней, и за их сына Кристиана. По словам Яниса, он влюбился в Анну с первого взгляда:

В отношениях для меня важно взаимопонимание, доверие. Бывает, ты встречаешь человека первый раз, разговариваешь с ним и уже через 5 минут понимаешь, будто знаешь его 20 лет. С Аней у меня было так – я сразу понял, как она думает, что она думает, где она, что хочет… Все было сразу понятно и легко.

Анна Седокова была замужем дважды и воспитывает троих детей – 15-летнюю Алину от брака со спортсменом Валентином Белькевичем, ушедшем из жизни в 2014 году, и 9-летнюю Монику от брака с бизнесменом Максимом Чернявским, а также 3-летнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, отношения с которым так и не закончились росписью в загсе.

Анна Седокова и Янис Тимма