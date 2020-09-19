 

Названы риски для Украины при остановке «Северного потока – 2»

19.09.2020, 9:48, Новости дня

Если «Северный поток – 2» заблокируют, то следующей целью США станет развал украинской газотранспортной системы, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний.

Загородний напомнил, что США пытаются помешать строительству «Северного потока – 2», чтобы вытеснить Россию с европейского рынка газа, передает РИА «Новости».

Вместе с тем Майдан, который, на его взгляд, был организован на Украине Вашингтоном, преследовал не только политические, но и экономические цели. Депутат подчеркнул, что установление в Киеве проамериканского режима позволит США сделать следующий шаг в борьбе за поставки сжиженного газа в Европу.

«Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом «Северного потока – 2» наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни», – считает Загородний.

Он напомнил, что ГТС находится в плохом состоянии, а недавняя авария на магистрали под Киевом в очередной раз это подтверждает.

«Ее ресурс давно уже на пределе», – заключил депутат.

Ранее Бундестаг большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке «Северного потока – 2». Штраф при отказе Германии от проекта оценили в 10 млрд евро.

Напомним, Европарламент призвал ввести санкции против РФ в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».

При этом министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность в достройке «Северного потока – 2».



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