 

«Эпоха выживания» наступит в ближайшие годы

19.09.2020, 9:48, Разное

Доцент МГИМО Андрей Безруков заявил, что в ближайшие 5-10 лет для человечества наступят очень тяжелые времена, связанные с борьбой за выживание. Скорее всего, ни о каком процветании не может быть и речи. Эксперт считает, что в последнее время ситуация в мире чрезмерно накалилась.

По мнению Безрукова, для мира наступает эпоха перемен, которая продлится около 20 лет. При этом первые 5-10 лет человечество будет бороться за свое выживание.

В мире сложилась та же ситуация, которая была в начале прошлого века. Социальная напряженность достигла пика, и вспыхнули кровопролитные войны. Началась перезагрузка мирового порядка, которая длилась с 1914 по 1945 годы. Две мировые войны сформировали в мире новые правила, которые теперь перестают действовать.

Политики уже не говорят о процветании, а решают исключительно территориальные вопросы, наращивают военное преимущество и обдумывают введение новых санкций. Политолог считает, что мир преодолел рубеж, после которого он изменится навсегда.

Человечеству следует обратить внимание на прошлое, чтобы понять, какое будущее его ждет, и найти другие способы преодоления возникшей напряженности.



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