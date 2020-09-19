Джо Байден пожаловался на некачественный китайский чип в голове

19.09.2020, 9:34, Разное

Кандидат в президенты США Джо Байден обвинил Китай в производстве некачественных чипов для вживления в голову и пообещал в случае победы на выборах ввести против него санкции.

По словам Байдена, он ежедневно сталкивается с проблемами в работе чипа.

Джо Байден стал первым американцем, которому вживили чип «Янцзы-1984», обладающий функциями нейросуфлёра и синтезатора речи. Благодаря речам, генерированным с помощью чипа, он неоднократно выигрывал дебаты и выборы различного уровня. Однако в последние месяцы чип всё чаще производит бессмысленный текст, озвучивая который, Байден подрывает свой авторитет на политической арене.

– У чипа ещё не истёк срок годности, а он уже неправильно сообщает мне, сколько у меня детей и как зовут мою жену. По-моему, Китай таким образом напрямую вмешивается в наши выборы. Если я стану президентом США, я потребую бесплатной замены мозговых чипов для всех американцев за счёт китайских компаний, в противном случае мы признаем Тайвань и Тибет независимыми государствами и объявим Китаю опиумную войну, — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что китайские хакеры пытались взломать мозговой чип Джо Байдена при помощи 5G.