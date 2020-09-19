ГСЧС предупредила о резком снижении температуры в Украине

19.09.2020, 9:15, Новости дня

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила о резком снижении температуры воздуха в Украине с 19 сентября.

“По данным Укргидрометцентра, в течение 19 сентября в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до +2… +8 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0… -3 °С, днем – до +9… +15 °С, в южной части и на Закарпатье ночью до +5… +10 °С, днем – до +14… +19 °С. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10–12 °С”, – сказано в сообщении.

В ГСЧС добавили, что похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15–20 м/с.

Постепенное повышение температуры ожидается с 23–25 сентября.