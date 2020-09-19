В Украине третий день подряд более 3 тыс. новых случаев COVID-19

19.09.2020, 9:15, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 3240 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Таким образом, третий день подряд в стране фиксируется более 3 тыс. новых случаев инфицирования (накануне было подтверждено 3228, днем ранее – 3584). Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 172 712.

От коронавируса скончались 3516 пациентов (48 из них за последние сутки). Выздоровели 76 754 человек (+1268 за последние 24 часа). Таким образом, продолжают болеть 92 442 человека (+1924).

Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в Киеве (400), Тернопольской (311) и Одесской (281) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 5200;

Волынская область – 6783;

Днепропетровская область – 3878;

Донецкая область – 2371;

Житомирская область – 4931;

Закарпатская область – 9110;

Запорожская область – 2829;

Ивано-Франковская область – 12 212;

Киев – 19 140;

Киевская область – 7611;

Кировоградская область – 973;

Луганская область – 735;

Львовская область – 18 129;

Николаевская область – 2374;

Одесская область – 11 205;

Полтавская область – 1461;

Ровенская область – 11 015;

Сумская область – 2916;

Тернопольская область – 11 016;

Харьковская область – 14 464;

Херсонская область – 790;

Хмельницкая область – 4481;

Черкасская область – 2983;

Черновицкая область – 12 917;

Черниговская область – 3188.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 19 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,4 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 950 тыс. человек, выздоровели 20,5 млн.