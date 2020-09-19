В Украине третий день подряд более 3 тыс. новых случаев COVID-19
19.09.2020, 9:15, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине подтверждено 3240 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Таким образом, третий день подряд в стране фиксируется более 3 тыс. новых случаев инфицирования (накануне было подтверждено 3228, днем ранее – 3584). Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 172 712.
От коронавируса скончались 3516 пациентов (48 из них за последние сутки). Выздоровели 76 754 человек (+1268 за последние 24 часа). Таким образом, продолжают болеть 92 442 человека (+1924).
Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в Киеве (400), Тернопольской (311) и Одесской (281) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Винницкая область – 5200;
Волынская область – 6783;
Днепропетровская область – 3878;
Донецкая область – 2371;
Житомирская область – 4931;
Закарпатская область – 9110;
Запорожская область – 2829;
Ивано-Франковская область – 12 212;
Киев – 19 140;
Киевская область – 7611;
Кировоградская область – 973;
Луганская область – 735;
Львовская область – 18 129;
Николаевская область – 2374;
Одесская область – 11 205;
Полтавская область – 1461;
Ровенская область – 11 015;
Сумская область – 2916;
Тернопольская область – 11 016;
Харьковская область – 14 464;
Херсонская область – 790;
Хмельницкая область – 4481;
Черкасская область – 2983;
Черновицкая область – 12 917;
Черниговская область – 3188.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 19 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,4 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 950 тыс. человек, выздоровели 20,5 млн.
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