Кучера объяснил решение уйти с НТВ

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19.09.2020, 9:08, Новости дня

Телеведущий Оскар Кучера объяснил, почему ушел с канала НТВ, где вместе с Лерой Кудрявцевой вел программу «Звезды сошлись».

«Я больше не работаю в программе «Звезды сошлись». Отвечая на тысячи вопросов в директ и в комментах, говорю, что мы больше не сотрудничаем! Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные. Разошлись мы полюбовно, и я очень благодарен продюсерам «Звезд» за то, что терпели мою интеллигентность столько времени. Но всему когда-то настает предел!» – написал Кучера в Instagram.

По его словам, он и продюсеры «разошлись полюбовно».

Кучера также рассказал, что будет скучать по своей коллеге, и пожелал удачи новому ведущему.

Ранее телеведущий рассказал о том, как переболел коронавирусом и какие у него остались последствия болезни.

Напомним, артист переболел коронавирусом вместе со всей семьей. Произошло это на майские праздники, а уже 12 мая у него не было температуры, и Кучера пошел на поправку.



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