В РФ предложили ввести уголовную ответственность за мошенничество с продажей лекарств

19.09.2020, 9:08, Новости дня

Для решения проблемы мошенничества в сфере продажи лекарств нужно вводить уголовную ответственность за такие деяния и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Менделевич считает, что «важно опережать подобные явления и, к примеру, вводить уголовную ответственность за мошенничество в сфере продажи лекарств», передает РИА «Новости».

Он отметил, что правительство принимает меры в этом направлении, например, вводится маркировка лекарств. Также вступили в силу правила, по которым за предложения лекарств от COVID-19, не зарегистрированных в России, разместившие их интернет-ресурсы могут быть заблокированы.

«Однако блокировка требует времени, а за этот период недобросовестный человек может перейти на другую площадку», – отметил парламентарий.

Кроме того, по мнению депутата, одной из распространенных проблем является продажа биологически активных добавок (БАД) под видом лекарств: «На мой взгляд, можно ввести дополнительные статьи в закон о лекарствах и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах».

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о новых способах мошенничества на фоне коронавируса: людям предлагают купить особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и прочие услуги.