 

В РФ предложили ввести уголовную ответственность за мошенничество с продажей лекарств

19.09.2020, 9:08, Новости дня

Для решения проблемы мошенничества в сфере продажи лекарств нужно вводить уголовную ответственность за такие деяния и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Менделевич считает, что «важно опережать подобные явления и, к примеру, вводить уголовную ответственность за мошенничество в сфере продажи лекарств», передает РИА «Новости».

Он отметил, что правительство принимает меры в этом направлении, например, вводится маркировка лекарств. Также вступили в силу правила, по которым за предложения лекарств от COVID-19, не зарегистрированных в России, разместившие их интернет-ресурсы могут быть заблокированы.

«Однако блокировка требует времени, а за этот период недобросовестный человек может перейти на другую площадку», – отметил парламентарий.

Кроме того, по мнению депутата, одной из распространенных проблем является продажа биологически активных добавок (БАД) под видом лекарств: «На мой взгляд, можно ввести дополнительные статьи в закон о лекарствах и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах».

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о новых способах мошенничества на фоне коронавируса: людям предлагают купить особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и прочие услуги.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Предвыборный штаб Трампа использовал в рекламе фото Миг-29

12.07 / Невеста умерла во время свадебного банкета в Москве

19.08 / Мавзолей на Красной площади проверят после анонимного звонка о бомбе

08.07 / Квят объяснил отказ встать на колено в знак борьбы с расизмом

29.07 / Ученые объяснили, почему коронавирус стал более заразным

23.07 / Рубль вырос к доллару

02.08 / В Москве зафиксировали резкий рост спроса на маски

04.07 / В «нормандском формате» не удалось договориться о статусе Донбасса

03.07 / РФС дисквалифицировал футболиста “Спартака” Зобнина на два матча

27.06 / Душа трассы “Нева”: бронзовый солдат, вставший на защиту Родины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска