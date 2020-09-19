Дональд Трамп обвинил РФ в хищении технологии гиперзвуковой ракеты

19.09.2020, 8:53, Разное

Дональд Трамп обвинил РФ в том, что страна похитила технологию гиперзвуковой ракеты, созданную в годы президентства Барака Обамы. В настоящее время США обладают более мощным оружием, имеющим улучшенные характеристики.

Глава Белого дома рассказал, что ракета, разработанная при Обаме, уступает новой боевой системе, которая «намного, намного быстрее». Далее американский лидер выразил мнение, что речь идёт о самом современном оружии среди известного человечеству. Трамп заявил, что Пентагон возродил армию, подняв её на крайне высокий уровень, причём ранее не предполагалось, что подобное будет возможным. США удалось создать самую эффективную боевую систему в мире, которую следует признать передовой. РФ и другие страны мира будут завидовать, они пока ещё не знают, чем обладает Вашингтон.

Дональд Трамп в мае текущего года заявил, что созданная специалистами «супер-пупер-ракета» быстрее имеющейся в 17 раз. Американский лидер отметил далее, что РФ и Китай разрабатывают аналогичные гиперзвуковые системы, но они быстрее лишь в пять-шесть раз обычных и уступают новой американской ракете.