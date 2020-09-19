 

Подозреваемого во взятках экс-главу Красноярского края заключили под стражу

19.09.2020, 8:48, Новости дня

Суд в Красноярске арестовал на два месяца, до 17 ноября, бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, который подозревается в получении многомиллионных взяток, сообщила официальный представитель краевого суда Оксана Веселова.

Веселова сообщила, что Маслодудова арестовали до 17 ноября, передает РИА «Новости».

В сообщении на сайте Следственного комитета (СК) указывается, что «подозреваемый  вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и в содеянном не раскаялся».

Во вторник стало известно, что Маслодудов уволился с поста краевого министра по собственному желанию. Накануне источник в правоохранительных органах региона рассказал, что в министерстве прошли обыски.

Позже СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Также возбуждено дело и отношении брата Маслодудова Юрия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество в получении взятки»).

По предварительной версии, в период с марта 2018 по март 2020 года министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат.

Предположительно, Маслодудов давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, подбирать и оформлять участки как под санитарные, так и иные виды рубок, затем их отдавали ООО «Краслесторг». За два года учредители передали брату министра более 7 млн рублей, 4 млн он передал Димитрию Маслодудову.

Ранее чиновника Минобороны Виталия Ликучева арестовали по подозрению во взятке.



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