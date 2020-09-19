За читы в StarCraft и League of Legend южнокорейцев будут ссылать в КНДР

19.09.2020, 8:37, Разное

Министерство киберспорта Республики Корея совместно со службой безопасности страны начнет вычислять и задерживать игроков, которые используют читы и трейнеры во время сетевых игр в StarCraft и League of Legend.

LG в кооперации с «Лабораторией Касперского» разработают специальную программу для отслеживания нечестных игроков по персональному сетевому идентификатору и каналу связи интернет провайдера, а после спецназ будет задерживать нарушителей закона и принудительно ссылать в КНДР с дальнейшим лишением гражданства.

– Нет ничего более позорного для корейского народа чем использование читов на фарм и опыт в StarCraft. Каждый наглец будет отмывать кровью на северной каторге честь своего клана в игре», — заявил представитель Blizzard в Республике Корея Лок-Тар Огар.

МИД КНДР уже осудило южного соседа, назвав их действия бесчеловечными и варварскими. Тем не менее в Пхеньяне добавили, что готовы задействовать высланных с юга корейцев в трудовых работах.