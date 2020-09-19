 

Новак оценил вероятность нового ухода нефти в минус

19.09.2020, 8:08, Новости дня

Нефть не сможет опуститься в цене до отрицательных значений, поскольку была заключена соответствующая сделка ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

«Я уверен, что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль. Мы видим, что [это] не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие (в периметр сделки). Там тоже произошло сокращение добычи примерно на 3 млн баррелей в сутки», – сказал министр в эфире «России 1», передает ТАСС.

Он отметил, что американская нефть в первой половине года достигала отрицательных значений, поскольку в США проходило затоваривание нефтехранилищ, на сегодняшний день «это невозможно».

Напомним, котировки фьючерсов на нефть американской марки WTI 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений. В день падения этих фьючерсов курс рубля к доллару ослабевал примерно на 1,5 рубля относительно уровня предыдущего закрытия – до 75,55 рубля.



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