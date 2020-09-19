 

Белоруссия пригрозила «радикальным» ответом на санкции ЕС

19.09.2020, 8:08, Новости дня

Белоруссия подготовила собственный проект санкционного списка против ЕС, а также набор «радикальных мер» для ответа на европейские санкции, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«Будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза. Проект списка у нас уже готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения ЕС», – цитирует Макея РИА «Новости».

Он добавил, что существует набор «совершенно радикальных мер», Минск может задействовать его, если будет вынужден.

«Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла», – указал Макей.

Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.

Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».



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