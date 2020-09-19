Названа цена российского препарата «Коронавир»

19.09.2020, 8:08, Новости дня

Розничная цена препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Коронавир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир») составит от 11 тыс. 550 рублей за упаковку, сообщили в пресс-службе компании- производителя «Р-Фарм».

«На сегодняшний день «Р-Фарм» устанавливает отпускную цену на уровне 11 тыс. 550 рублей», – цитирует официального представителя компании.

Он уточнил, что в упаковке будет 50 таблеток по 200 мг.

Ранее гендиректор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» составляет 12 тыс. 320 рублей.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».