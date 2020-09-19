Таинственный случай крушения НЛО в городе ацтеков

19.09.2020, 8:00, Разное

Неопознанные летающие объекты были замечены неоднократно. Катастрофа НЛО в городе ацтеков — одна из них.

В один из мартовских дней 1948 года неопознанное тело, летевшее по небу, резко сошло с рельсов и упало по кривой где-то в безлюдной скалистой местности Харт-Каньона, недалеко от города Ацтек (Нью-Мексико, США).

Крушение НЛО засвидетельствовали двое рабочих

Двое рабочих с местной нефтяной вышки, Сайлас Ньютон и Лео Гебауэр, — это два человека, которые стали свидетелями крушения НЛО в городе Ацтеков. Они просто пытались потушить небольшой пожар на оборудовании, когда увидели в небе «огромный металлический диск».

Диск был около 30 метров в диаметре и выглядел интригующе. На металлической поверхности не было следов швов, стыков, заклепок, как если бы она была монолитной. Диск упал на землю очень осторожно и внешне повреждений на нем не было заметно.

Когда рабочие, Сайлас Ньютон и Лео Гебауэр, подошли поближе, они увидели, что в диске есть несколько окон, и когда они заглянули в одно из них, они увидели, что внутри на полу лежало по крайней мере 16 тел маленьких гуманоидных существ. Их тела были покрыты темной сажей, как будто они пострадали в огне.

В тот же день рабочие вызвали полицию и рассказали им об НЛО, разбившемся в ацтекском городе с трупами, после чего приехала полиция и долго осматривала диск с открытыми в изумлении ртами.

Тогда полиция вызвала военных, и они быстро оцепили всю территорию, а затем забрали диск с собой, приказывая всем молчать об увиденном.

Почти год Ньютон и Гебауэр молчали, опасаясь угроз военных, но потом не удержались и подробно обо всем рассказали журналисту Фрэнку Скалли, который опубликовал историю в популярном развлекательном журнале Variety Magazine.

В 1949 году в этом журнале появилась история крушения НЛО в Aztec, а затем Скалли также опубликовала книгу с подробностями этого инцидента под названием «За летающими тарелками».

И статьи, и книга приобрели большую популярность, но вскоре на Скалли и двух очевидцев вылилась настоящая куча различных обвинений, закончившаяся тем, что даже другие уфологи признали всю эту историю фальшивкой, а также историю Ньютона и Гебауэра. была выдумкой с целью обмана.

Дело в том, что обоим рабочим удалось извлечь некоторые предметы из крушения НЛО и затем попытаться продать их как «инопланетные технологии». Был сделан вывод, что они придумали всю историю НЛО для того, чтобы продавать поддельные предметы по высокой цене.

Один из этих «артефактов» каким-то образом якобы попал к журналисту San Francisco Chronicle и он передал его в лабораторию для исследования, где выяснилось, что «инопланетный артефакт» был сделан из обычного куска алюминия. Из-за этих разоблачений вся история крушения Ацтекского НЛО была быстро забыта.

30 лет спустя, в начале 1980-х, один из уфологов извлек из пыльных архивов историю крушения НЛО на «Ацтек» и взглянул на нее по-новому.

Он считал, что все это могло быть реальностью, потому что вся история с разоблачением оказалась очень мутной.

Когда дело о крушении НЛО в Ацтеке попало в руки известных уфологов Скотта и Сьюзен Рэмси, они начали проверять и подтверждать факты, указанные в статьях и книгах, после чего выяснилось, что вся часть с откровениями выглядела как тщательно проработанный сценарий дискредитации показаний рабочих.

С 1952 по 1986 год никто и близко не подошел к инциденту с ацтеками. Он был словно отравлен обвинениями в подделке документов, и исследователи НЛО «миновали семь километров». Мы внимательно проанализировали этот случай в нашей книге и пришли к выводу, что власти были готовы пойти даже на полное уничтожение жизней этих двух-трех человек (если включить журналистку Скалли), чтобы получить хорошее прикрытие. Но если проанализировать первоначальные показания очевидцев, то опровергнуть их невозможно,

В 2011 году Рэмси также обратил внимание на странный документ ФБР, появившийся в том же году под названием «Записка Хоттеля», написанный Гаем Хоттелем, главой Вашингтонского ФБР в 1950 году, руководителю ФБР Эдгару Гуверу.

Документ был размещен в архивах на официальном сайте ФБР и в течение следующих нескольких лет часто фигурировал как документ, «официально подтверждающий« прикрытие инопланетян »властями США».

В документе прямо говорилось, что:

Источник в ВВС сообщил, что три так называемых летающих тарелки были обнаружены с базы в Нью-Мексико. Они были описаны как круглые с приподнятым центром и диаметром примерно 50 футов (15 метров). На каждой из них стояли три человеческие фигуры высотой 3 фута (90 см), одетые в очень тонкую металлическую ткань. Каждое тело было привязано ремнями так же, как у летчиков-испытателей. По словам г-на Г. (имя не разглашается), эти тарелки были обнаружены в Нью-Мексико с помощью очень мощного радара, установленного в этом районе. Считается, что радар реагировал на механику с блюдца.

В 2013 году ФБР, наконец, прокомментировало эту записку и заявило, что она ничего не подтверждает, а просто изложило некоторую информацию, которая поступила из вторых или третьих рук.

Однако многие уфологи до сих пор уверены, что эта записка случайно просочилась из секретной папки ФБР и что это чистая правда.

Считается, что в документе описывается инцидент в Розуэлле, но Скотт Рамзи, в частности, уверен, что в документе также упоминается катастрофа НЛО в городе ацтеков.

Во-первых, потому что, по свидетельству очевидцев, в Розуэлле разбился один диск, а в примечании упоминаются три диска. А во-вторых, был один странный случай, когда некий человек из Денвера пытался продать фотографии, якобы сделанные на месте крушения НЛО в городе Ацтеков, и ФБР настойчиво пыталось выйти к этому человеку, чтобы заполучить эти фотографии.

Если бы крушение НЛО в городе ацтеков не существовало, зачем ФБР пыталось заполучить эти фотографии?