Минск увидел опасный прецедент в резолюции СПЧ ООН

19.09.2020, 7:48, Новости дня

Резолюция Совета ООН по правам человека по белорусскому вопросу создает опасный прецедент, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Резолюция абсолютно надуманная. И должен сказать, что создается очень опасный прецедент для ООН. Почему? Потому что статья 2 Устава ООН четко говорит о том, что Организация не должна вмешиваться во внутреннюю компетенцию того или иного государства. Эта резолюция представляет собой однозначное вмешательство во внутренние дела Белоруссии, потому что отдельные предложения предусматривают оценку ситуации в Белоруссии, оценку итогов выборов, оценку поведения различных сторон и так далее, и тому подобное», – сказал Макей, передает ТАСС.

Минск отреагирует адекватно, заверил Макей. Белоруссия вместе с партнерами предпримет шаги для защиты собственных интересов, подчеркнул глава белорусского ведомства.

Он добавил, что Минск не приемлет попыток заставить руководство страны вступить в диалог с оппозицией, которая «никого не представляет».

«По инициативе Евросоюза задействована также и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. На Постсовете было внесено предложение о задействовании так называемого Московского механизма в отношении Белоруссии. Механизм предусматривает образование некой экспертной группы и направление ее в Белоруссию для изучения ситуации, связанной с правами человека. Правительство Белоруссии абсолютно не намерено участвовать в реализации этого механизма, и мы категорически не приемлем подобного рода подходы, как и предложения о различном внешнем посредничестве с намерением подтолкнуть власти к диалогу с оппонентами, которые непонятно что из себя представляют», – подчеркнул министр.

Напомним, Совет ООН по правам человека принял инициированную Германией от имени Евросоюза резолюцию по ситуации в Белоруссии, отклонив все поправки, предложенные Россией.

Документ призывает белорусское руководство начать диалог с оппозицией, в том числе с ее координационным советом.

На сессии Совета ООН по правам человека экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении заявила, что ситуация в республике требует незамедлительного вмешательства международного сообщества. Она указала, что «мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались».

Между тем постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе дискуссии в СПЧ ООН заявил о необходимости прервать трансляцию выступления Тихановской, так как оно не предусмотрено процедурой мероприятия.