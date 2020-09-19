 

Президент Бразилии назвал глупостью карантин из-за коронавируса

19.09.2020, 7:48, Новости дня

Режим карантина из-за коронавируса – «это для слабых», сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Болсонару поблагодарил сельхозпроизводителей на встрече в штате Мату-Гросу за то, что они продолжают работать. 

«Вы не поддались этой глупости – «оставайся дома, а экономикой займемся позже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на G1.

Болсонару сказал, что с коронавирусом надо было столкнуться, а не прятаться.

Напомним, Болсонару уже выражал сомнение в целесообразности введения карантина по коронавирусу.

Позднее у него самого подтвердился коронавирус.

Бразилия занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом заразившихся. По числу умерших Бразилия уступает только США, передает ТАСС.

Число погибших от коронавируса в Бразилии выросло до 135793 человек. Всего в Бразилии зафиксировали 4495183 случая коронавируса. Выздоровели 3789139 пациентов.



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