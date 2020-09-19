 

Не носишь маску? — Копай могилу

19.09.2020, 7:46, Разное

На индонезийском острове Ява восемь человек, нарушивших правила об обязательном ношении масок, получили приказ от местных властей выкопать могилы для тех, кто скончался от Covid-19, в качестве наказания, пишут местные СМИ.

Глава района Черме сказал, что нарушителей правил заставли копать могилы парами на кладбище в деревне Нгабетан, причем одному из нарушителей было поручено вырыть яму, а другой должен был класть деревянные доски, чтобы поддержать трупы.

– На данный момент есть только три доступных могильщика, поэтому я подумал, что могу заставить этих людей работать вместе с ними, — цитирует Tribun News главу района по имени Суйоно. – Надеюсь, это может создать сдерживающий эффект от нарушений правила.

Суйоно добавил, что количество случаев заражения коронавирусом в районе Чермо растет, что побудило власти в этом районе принять более строгие меры.

Местные власти в Индонезии прибегли к необычным методам обеспечения соблюдения коронавирусных ограничений, поскольку страна столкнулась с одной из самых серьезных вспышек болезни в Юго-Восточной Азии.

Ранее в этом месяце местная целевая группа по Covid-19 в городе Проболинго, Восточная Ява, приказала десяткам людей сесть на катафалки с гробами с жертвами Covid-19 в качестве наказания за то, что они не носили маски.

В столице страны Джакарте официальные лица выставили напоказ пустые гробы и оделись в призрачные фигуры, чтобы напомнить жителям об опасности смертельного вируса.



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