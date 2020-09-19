Штраф при отказе Германии от «Северного потока – 2» оценили в 10 млрд евро

19.09.2020, 7:43, Новости дня

Если Германия откажется от реализации проекта «Северный поток – 2», штрафные санкции составят 10 млрд евро, сообщил член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).

Он подчеркнул, что газопровод – «не немецкий и не российский проект», в нем «участвуют более 100 фирм», получивших необходимые разрешения. При отказе от проекта потребуется «возмещение ущерба всем этим фирмам», передает РИА «Новости».

Также Гердт напомнил, что Германия «закрывает угольные станции, отказывается от атомной энергетики, переходит на электротранспорт».

«Где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам РФ по газу?» – сказал он.

Гердт заявил, что США невыгодно строительство газопровода из России, идет борьба за энергетические рынки сбыта, но она ведется «грязными политическими и экономическими методами».

«Те, кто ратует за отказ от «Северного потока», должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся – в месяц за газ и за свет придется платить на 20% больше», – сказал депутат.

В пятницу Бундестаг большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта «Северный поток 2».

В четверг Европарламент призвал ввести санкции против РФ в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».

Министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность в достройке «Северного потока – 2».